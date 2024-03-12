Латвийский предприниматель, возможно, помог гражданину Украины выманить средства Минобороны Украины

KNAB арестовало находящиеся на счетах латвийской компании 88 435 евро, которые были получены от Министерства обороны Украины. Также бюро получило информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины тоже ведет расследование по данному делу.

В связи с тем, что постоянное место жительства находится за пределами территории Латвии, что существенно влияет на расследование, и тем, что наиболее важные доказательства и большинство свидетелей находятся в Украине, принято решение о передаче дела для дальнейшего расследования Украине.

Как сообщила на заседании комиссии начальник управления криминально-процессуального расследования KNAB Анда Румянцева, бюро удалось идентифицировать движение денег и наложить на часть из них арест.

Румянцева сообщила, что дело связано с закупками средств индивидуальной защиты.

Уголовный процесс был начат 14 апреля 2022 года по факту взяточничества и мошенничества, а в ходе расследования был дополнительно квалифицирован по факту отмывания денег.

8 ноября 2023 года KNAB направило в Генеральную прокуратуру предложение передать дело Украине для дальнейшего расследования.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!