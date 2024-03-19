Россия "на замке", Европа в рецессии: куда пошел латвийский экспорт продовольствия?

"Такие отдаленные рынки, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Япония и Южная Корея, привлекательны для латвийских производителей благодаря относительно легкому регулированию. В США в этом отношении гораздо сложнее. Кроме того, следует учитывать мощности и объемы производства латвийских предприятий. В большинстве случаев мы не можем претендовать на роль поставщиков для крупных сетей супермаркетов, приходится искать более мелких партнеров по сотрудничеству, которым мы можем поставлять продукцию в необходимом объеме. Отдаленные рынки как хорошую возможность для развития экспорта рассматривают как крупные экспортеры продуктов питания, такие как Dobeles dzirnavnieks и Karavela, так и более мелкие производители, предлагающие более эксклюзивные нишевые продукты", - рассказала и. о. директора LIAA Ивета Струпкая.