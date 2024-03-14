Отныне жители Латвии могут покупать рецептурные лекарства и в аптеках Эстонии

Посещающие Латвию эстонцы могут покупать в местных аптеках рецептурные лекарства по эстонскому цифровому рецепту. Кроме того, медицинские работники имеют возможность при необходимости ознакомиться со сводными медицинскими данными, чтобы предоставить пациентам наилучшее лечение в случае чрезвычайной ситуации. Жители Латвии теперь имеют такие же возможности в Эстонии.

"Если Эстония и Финляндия были первыми странами ЕС, которые обменялись трансграничными цифровыми рецептами еще в 2019 году, то теперь к такой возможности присоединилась и Латвия. Свободное перемещение услуг является одним из основных принципов ЕС, и для этого необходимо трансграничное перемещение данных. Возможность получить рецептурное лекарство в аптеке в другой стране или при необходимости поделиться данными о своем здоровье с врачом в другой стране - это больше, чем просто удобство, это также гарантия безопасности", - сказала вице-канцлер по инновациям Министерства социальных дел Эстонии Неле Лаби.