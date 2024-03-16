Популярный музыковед о Старой Риге и шансах Латвии на "Евровидении"

Take Me to Church - песня ирландского автора-исполнителя Hozier, которая вошла в его дебютный альбом, выпущенный в 2013 году.

"Евровидение", оно такое, что по нему можно сверять часы, что поменяется. Я бы сказала, что

в последние годы в тренде "Евровидения" - это больше ощущение панковское, с одной стороны и наив-арт - такого наивного искусства с другой стороны", - считает Анна Виленская, добавляя, что для песни Hollow "чуть-чуть поздновато", чтобы звучать на "Евровидении".

Музыковед также назвала, что можно было бы исправить:

"Поет человек замечательно. Сделано по всем грамотным канонам. Все как надо - плавно перетекает куплет в припев. Единственное, что я бы подправила, это есть в куплете две фразы, которые полноценно купольно начинаются и заканчиваются. Дальше идет переход к припеву. Это не всегда работает. Я замечаю, что в дорогих хитах, не допускается проседания после первой фразу".

Видео: Dons - Hollow

Видео: Hozier - Take Me to Church

Напомним, 10 февраля, стало известно, что на конкурсе "Евровидение-2024" Латвию будет представлять Донc (Dons) с песней Hollow.

В финале национального отбора за путевку на "Евровидение" боролись Алекс Сильверс, Avéi, Донс, Ecto, Эдвардс Страздиньш, Funkinbiz, Катрина Гупало, группа Papīra lidmašīnas, Saint Levića и дуэт Vēstulēs.

Песня представителя Латвии на "Евровидении" прозвучит во втором полуфинале. Наряду с Латвией в этом году в нем примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария. Второй полуфинал Евровидения пройдет 9 мая, а финал - 11 мая.

Видео: интервью с Анной Виленской

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!