Популярный музыковед о Старой Риге и шансах Латвии на "Евровидении"

"Я в Риге первый раз с лекциями, не первый по жизни", - сказала популярный музыковед и педагог Анна Виленская, вспоминая свои поездки в Латвию. Она также оценила песню Донса, с которой она представит нашу страну на конкурсе "Евровидение".
Анна Виленская поделилась своими впечатлениями о Старой Риге: "Я очень ценю Старый город, очень красивый, если что, очень все нравится".
"Мне очень понравилось идти вдоль железнодорожных путей и смотреть на пожухлую траву на фоне заборчика и серого неба, потому что это вызвало во мне больше чувств, чем Старый город", - призналась Виленская, которая узнала в этом знакомую питерскую среду.
Сейчас музыковед и педагог проживает в Грузии (Тбилиси), куда они с супругом переехали из России после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Анна Виленская также прослушала песню Hollow латвийского исполнителя Дона, с которой он в этом году представит Латвию на "Евровидении":
"Красивый молодой человек. Замечательные черты лица, фигура. Очень хороший. Я думаю, что он и человек хороший...
Что касается песни, то она безумно похожа по структуре, средству музыкальной выразительности на Take Me to Church, которая была очень популярна, и она сделана по канонам того времени, когда была написана Take Me to Church".
Take Me to Church - песня ирландского автора-исполнителя Hozier, которая вошла в его дебютный альбом, выпущенный в 2013 году.
"Евровидение", оно такое, что по нему можно сверять часы, что поменяется. Я бы сказала, что
в последние годы в тренде "Евровидения" - это больше ощущение панковское, с одной стороны и наив-арт - такого наивного искусства с другой стороны", - считает Анна Виленская, добавляя, что для песни Hollow "чуть-чуть поздновато", чтобы звучать на "Евровидении".
Музыковед также назвала, что можно было бы исправить:
"Поет человек замечательно. Сделано по всем грамотным канонам. Все как надо - плавно перетекает куплет в припев. Единственное, что я бы подправила, это есть в куплете две фразы, которые полноценно купольно начинаются и заканчиваются. Дальше идет переход к припеву. Это не всегда работает. Я замечаю, что в дорогих хитах, не допускается проседания после первой фразу".
Видео: Dons - Hollow
Видео: Hozier - Take Me to Church
Напомним, 10 февраля, стало известно, что на конкурсе "Евровидение-2024" Латвию будет представлять Донc (Dons) с песней Hollow.
В финале национального отбора за путевку на "Евровидение" боролись Алекс Сильверс, Avéi, Донс, Ecto, Эдвардс Страздиньш, Funkinbiz, Катрина Гупало, группа Papīra lidmašīnas, Saint Levića и дуэт Vēstulēs.
Песня представителя Латвии на "Евровидении" прозвучит во втором полуфинале. Наряду с Латвией в этом году в нем примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария. Второй полуфинал Евровидения пройдет 9 мая, а финал - 11 мая.
Видео: интервью с Анной Виленской
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