Фермеры обеспокоены: местные огурцы в латвийских магазинах могут быть совсем не местными

"Мы провели обсуждение среди членов совета, и я с сожалением констатирую, что в магазинах слишком много несоответствий, если смотреть на овощи, которые продаются под латвийским флагом и названием. Более того, эти овощи далеко не самые низкие по цене, что создает неверное и вредное представление о ценах на латвийские овощи и имидже фермеров. Не должно быть так, чтобы овощи, импортированные из других стран, тем более из России, продавались под латвийским именем! Мы обратились в PVD с просьбой провести проверки в магазинах и призываем каждого гражданина внимательно относиться к тому, какие овощи он кладет в свою корзину", - прокомментировал председатель правления LOSP Гунтис Гутманис.

Также указывается, что после членов LOSP в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD) сразу была проведена проверка в месте торговли, указанном в заявлении. PVD сообщает, что в рамках проведенной 12 марта проверки было констатировано, что в продаже находятся деревенские огурцы с указанной страной происхождения - Латвией, в свою очередь согласно сопроводительной документации и маркировке товара, страна происхождения огурцов - Польша. PVD приняла решение о начале административного дела. Указывается также, что PVD продолжит проводить проверки в магазинах сети.

Кроме того, подозрения LOSP о ложной стране происхождения распространяются не только на огурцы, но также на помидоры и другие овощи. Янис Берзиньш указывает, что, например, в Латвии в данный момент помидоры в больших объемах могут поставлять только два больших производителя - Getliņi EKO и Mežvidi, которые выращивают их в теплицах. Кроме того, возникли вопросы к капусте, у которой указана страна происхождения - Казахстан, так как в это время урожая в упомянутой стране быть не может. У каждого овоща свой сезон урожая, поэтому каждому необходимо быть осторожным при выборе свежих продуктов на полках магазинов.

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