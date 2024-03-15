Фермеры обеспокоены: местные огурцы в латвийских магазинах могут быть совсем не местными

14 марта этого года Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) получил информацию от входящей в него ассоциации Latvijas Dārznieks о предполагаемых нарушениях в одной из крупнейших торговых сетей Латвии. Фермеры обеспокоены тем, что сеть может вводить в заблуждение жителей Латвии и подрывать имидж латвийских производителей, искажая или вовсе не указывая истинную страну происхождения огурцов и других овощей, сообщили RUS TVNET в LOSP.
"Есть публично доступная информация о том, что Польша в больших объемах закупает овощи, особенно огурцы, у России. В то же время огурцы похожего вида в больших объемах уже сейчас продаются в латвийских супермаркетах с указанной страной происхождения - Польшей. Это заставляет нас, фермеров Латвии, беспокоиться о том, не происходит ли массовый обман населения и искажение европейского рынка", - заявил председатель правления Latvijas Dārznieks Янис Берзиньш.
Берзиньш также подчеркивает, что он провел телефонный опрос латвийских овощеводов, спрашивая их об урожае огурцов и объемах поставок на данный момент - овощеводы указали, что, например, сбор мелких деревенских огурцов в Латвии только начался: например, была получена информация, что только один овощевод начал сбор мелких местных огурцов - 14 марта, дополнительно отметив, что объем собранных огурцов на данный момент все еще довольно мал. Другими словами, сбор огурцов в Латвии в этом сезоне только начался. Тем временем такие огурцы уже можно найти на полках супермаркетов в больших количествах, а на ценнике указана страна происхождения - Латвия.
"Мы провели обсуждение среди членов совета, и я с сожалением констатирую, что в магазинах слишком много несоответствий, если смотреть на овощи, которые продаются под латвийским флагом и названием. Более того, эти овощи далеко не самые низкие по цене, что создает неверное и вредное представление о ценах на латвийские овощи и имидже фермеров. Не должно быть так, чтобы овощи, импортированные из других стран, тем более из России, продавались под латвийским именем! Мы обратились в PVD с просьбой провести проверки в магазинах и призываем каждого гражданина внимательно относиться к тому, какие овощи он кладет в свою корзину", - прокомментировал председатель правления LOSP Гунтис Гутманис.
Также указывается, что после членов LOSP в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD) сразу была проведена проверка в месте торговли, указанном в заявлении. PVD сообщает, что в рамках проведенной 12 марта проверки было констатировано, что в продаже находятся деревенские огурцы с указанной страной происхождения - Латвией, в свою очередь согласно сопроводительной документации и маркировке товара, страна происхождения огурцов - Польша. PVD приняла решение о начале административного дела. Указывается также, что PVD продолжит проводить проверки в магазинах сети.
Кроме того, подозрения LOSP о ложной стране происхождения распространяются не только на огурцы, но также на помидоры и другие овощи. Янис Берзиньш указывает, что, например, в Латвии в данный момент помидоры в больших объемах могут поставлять только два больших производителя - Getliņi EKO и Mežvidi, которые выращивают их в теплицах. Кроме того, возникли вопросы к капусте, у которой указана страна происхождения - Казахстан, так как в это время урожая в упомянутой стране быть не может. У каждого овоща свой сезон урожая, поэтому каждому необходимо быть осторожным при выборе свежих продуктов на полках магазинов.
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