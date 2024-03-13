Ассоциация: овощи из России попадают в Латвию через Польшу

В последние недели февраля PVD провело проверки как оптовиков, так и розничных торговцев и установило, что у некоторых оптовиков действительно есть огурцы как российского, так и белорусского происхождения, импортированные от оптовиков из Польши. В сопроводительных документах, связанных со страной происхождения, нарушений не обнаружено.

В одном случае из почти десяти проверенных торговцев PVD установило, что продавец ввел потребителей в заблуждение относительно происхождения товара, и по этому делу было возбуждено административное производство.

Торговец объяснил службе, что страну-производителя поменяли, потому что люди не хотели покупать российские огурцы.

Нарушения выявлены в SIA Kvalass с тремя торговыми точками на Рижском центральном рынке.

В службе также отмечают, что, как и каждую весну, в начале овощно-ягодного сезона, PVD будет уделять повышенное внимание происхождению товаров при проведении проверок торговых сетей.

Если потребители подозревают возможный обман со страной происхождения продукта, PVD предлагает им сообщить об этом, чтобы можно было провести проверку.

Информация Firmas.lv показывает, что фирма Kvalass в 2022 году работала с оборотом 91 073 евро и прибылью 275 евро. Компания зарегистрирована в 2000 году, ее акционерный капитал составляет 2845 евро, единственным владельцем является Елена Стола.

В Службе государственных доходов (VID) агентству LETA сообщили, что одной из основных свобод в Европейском союзе (ЕС) является свободное перемещение товаров, поэтому таможенные процедуры не применяются к перемещению товаров ЕС между государствами-членами без пересечения территории третьей страны во время транспортировки.

Таможенное управление VID не располагает статистикой по фруктам и овощам, импортируемым в Латвию из Польши.

В начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ЕС ввести всеобъемлющие санкции на импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси. Об этом он заявил во время визита в Литву.

С 8 марта вступил в силу запрет на ввоз ряда сельскохозяйственной и зерновой продукции российского и белорусского происхождения.

LLKA - это ассоциация, основанная в 2002 году, членами которой являются кооперативы сельскохозяйственного и лесного сектора. В настоящее время в состав LLKA входят 52 члена.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!