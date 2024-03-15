Госинспекция данных не может проверить выплату зарплат "в конвертах" в офисе "Единства"

DVI подтверждает, что бывший сотрудник офиса "Единства" Нормунд Орлеанс подал в инспекцию заявление, в котором высказал свое мнение о возможных нарушениях защиты данных. Однако заявление не содержало достаточной информации и доказательств, чтобы инспекция могла провести проверку.

Заявителю было предложено предоставить дополнительную информацию, если таковая имеется. На данный момент проверка не начата.

Уже сообщалось, что Орлеанс обратился в правоохранительные органы, утверждая, что партия выплачивала ему и еще как минимум десяти сотрудникам так называемые зарплаты "в конвертах". Председатель "Единства", министр финансов Арвилс Ашераденс, категорически отрицает эти утверждения.

Материалы Орлеанса проверяет также Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

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