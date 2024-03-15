Развитие экономики Латвии в этом году может быть близким к нулю

Один из главных уроков этой статистики заключается в том, что большое количество домохозяйств сталкиваются с финансовыми проблемами, в том числе даже в оплате основных повседневные потребностей. О наличии проблем свидетельствуют и данные по розничным продажам продуктов питания.

Торговля продуктами питания в сравнительных ценах сокращается быстрее, чем сокращается население, что также указывает на снижение потребления. В частности, в январе этого года оно было на 4,4% ниже, чем в первом месяце прошлого года.

Если люди не могут позволить себе приобретение необходимых повседневных товаров, не стоит надеяться, что их покупательная активность сможет существенно увеличить общий оборот всей экономики страны. Большое значение здесь будет иметь изменение доходов, однако необходимо учитывать, что финансовая база для повышения заработной платы в настоящее время не столь благоприятна, как в прошлом году, когда и государству, и предприятиям многих отраслей народного хозяйства удалось повысить зарплаты за счет высокой инфляции.

Сейчас инфляции фактически больше нет, поэтому у государства больше нет возможности увеличивать доходы за счет растущих поступлений потребительских налогов, а у предприятий - за счет быстро растущих объемов продаж в номинальном выражении.

Прогнозируется, что общий рост заработной платы в следующем году будет достаточно низким и составит лишь несколько процентов. Следовательно, существенное увеличение покупательной способности вряд ли произойдет, даже несмотря на очень слабую инфляцию.

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