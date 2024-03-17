В Бауском крае в пожаре погиб человек

Ночью в результате пожара в Бауском крае погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В 2:18 VUGD получила вызов в Бауссккий край, где в двухэтажном жилом доме в квартире на втором этаже у печки горели древесные брикеты на площади три квадратных метра. Пожар был потушен соседями еще до прибытия VUGD.
Самый крупный по площади пожар был ликвидирован в минувшие сутки в Каунатской волости Резекненского края, где горели две хозяйственные постройки на площади 300 квадратных метров.
Самый крупный по площади пожар прошлогодней травы был ликвидирован в Науиенской волости Аугшдаугавского края, где трава горела на площади в один гектар.
За прошедшие сутки в VUGD поступило 52 вызова, из них 24 - на пожары, в том числе семь - на пожары прошлогодней травы, 18 - на спасательные работы, а десять вызовов были ложными.
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