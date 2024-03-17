Полиция рассказала, как прошли "выборы" президента РФ в Латвии

Так называемые выборы президента России в Латвии прошли без каких-либо значительных инцидентов с точки зрения общественного порядка и безопасности, сообщили агентству LETA представители Государственной полиции.
В течение всего дня Государственная полиция вместе с партнерами работала по специальному плану, чтобы обеспечить общественный порядок и следить за развитием событий в обществе и публичном пространстве.
По наблюдениям полиции, явка избирателей была крайне низкой и составила всего 2,38 % от всех имеющих право голоса граждан России в Латвии.
Государственная пограничная охрана и Государственная полиция проверяли документы пришедших на выборы граждан России, и из 1001 избирателя у 24 человек были обнаружены просроченные виды на жительство. В отношении еще трех человек было возбуждено административное дело по статье 68.2 Закона об иммиграции.
Временами в течение дня у здания посольства России в Латвии можно было наблюдать обманчиво длинную очередь, отметили в полиции, добавив, что это связано с тем, что сотрудники посольства России пропускали в помещение только одного-двух человек. Большинство пришедших были пожилыми людьми.
К 20 часам были административно задержаны четыре человека, причем один из них - дважды. Административные нарушения были самыми разными: нарушение общественного спокойствия, сокрытие личности, недекларирование места жительства, использование символов военной агрессии и военных преступлений в общественном месте и агрессивное поведение в отношении другого человека с угрозой причинения ему вреда. Также было возбуждено 15 административных дел за различные нарушения правил дорожного движения.
Профилактическая работа служб и предыдущие предупреждения дали положительный эффект в предотвращении, угрозы общественному порядку и безопасности, а также любой героизации государства-агрессора или военной агрессии и оправдания войны, считают в Госполиции
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Министр внутренних дел Рихард Козловскис также заявил, что детальная превентивная работа Службы государственной безопасности, Государственной полиции и Государственной пограничной охраны, а также своевременные предупреждения об организации работы Государственной полиции и Государственной пограничной охраны в день так называемых выборов президента России дали положительные результаты, и поэтому этот день в Латвии прошел спокойно.
По его мнению, это была правильная стратегия, за что министр выразил благодарность всем сотрудникам задействованных служб.
Министр отметил, что в этот день в Латвии было гарантировано право свободно выражать свое мнение против правящего режима в России, а все желающие проголосовать должны были обосновать свое право на пребывание в Латвии.
"Тем, у кого его нет, придется покинуть Латвию. Службы внутренних дел продолжат работать в усиленном режиме после 20 часов, когда закроют избирательный участок, чтобы в случае необходимости отреагировать на провокации", - отметил Козловскис.
Ранее сообщалось, что с начала так называемых выборов президента России в Латвии с 8 утра до 12 часов Государственная пограничная охрана совместно с Государственной полицией проверили 351 избирателя, у 14 из которых вид на жительство был просрочен.
Недействительные документы изъяты и будут переданы в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) для оценки правового статуса этих лиц и принятия дальнейших решений. В отношении еще одного человека возбуждено дело об административном нарушении по статье 68.2 Закона об иммиграции.
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