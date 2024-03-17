Полиция рассказала, как прошли "выборы" президента РФ в Латвии

Профилактическая работа служб и предыдущие предупреждения дали положительный эффект в предотвращении, угрозы общественному порядку и безопасности, а также любой героизации государства-агрессора или военной агрессии и оправдания войны, считают в Госполиции

Галерея: "Выборы" президента России в Риге

Министр внутренних дел Рихард Козловскис также заявил, что детальная превентивная работа Службы государственной безопасности, Государственной полиции и Государственной пограничной охраны, а также своевременные предупреждения об организации работы Государственной полиции и Государственной пограничной охраны в день так называемых выборов президента России дали положительные результаты, и поэтому этот день в Латвии прошел спокойно.

По его мнению, это была правильная стратегия, за что министр выразил благодарность всем сотрудникам задействованных служб.

Министр отметил, что в этот день в Латвии было гарантировано право свободно выражать свое мнение против правящего режима в России, а все желающие проголосовать должны были обосновать свое право на пребывание в Латвии.

"Тем, у кого его нет, придется покинуть Латвию. Службы внутренних дел продолжат работать в усиленном режиме после 20 часов, когда закроют избирательный участок, чтобы в случае необходимости отреагировать на провокации", - отметил Козловскис.

Ранее сообщалось, что с начала так называемых выборов президента России в Латвии с 8 утра до 12 часов Государственная пограничная охрана совместно с Государственной полицией проверили 351 избирателя, у 14 из которых вид на жительство был просрочен.

Недействительные документы изъяты и будут переданы в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) для оценки правового статуса этих лиц и принятия дальнейших решений. В отношении еще одного человека возбуждено дело об административном нарушении по статье 68.2 Закона об иммиграции.

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