Жители Латвии назвали Lidl самым качественным ритейлером

Доверие жителей Латвии к наградам, присужденным ICERTIAS, подтверждается тем, что более 74% опрошенных жителей Латвии с удовольствием приобрели бы товар или воспользовались услугой, получившей такие награды.

Фото: Publicātes foto

Как был проведен такой опрос?

В опросе ICERTIAS респондентов просили назвать розничную сеть, которая, по их личному опыту или по опыту их близких, предлагает высочайший уровень качества в Латвии. Большинство респондентов ответили: Lidl! Опрос, проведенный базирующейся в Швейцарии ICERTIAS в январе 2024 года, включал в себя 1200 респондентов – жителей Латвии.

Молочные продукты и шоколад под маркой Lidl уже в 2023 году были признаны лучшими

Уже в 2023 году, проведя независимый опрос среди жителей Латвии, ICERTIAS также выяснила, что в категории продуктов BEST BUY по молоку и шоколаду лучшее соотношение цены и качества в Латвии, по мнению жителей, обеспечивает именно Lidl со своими продуктами частных марок. После этого опроса Lidl в Латвии также получил международную награду.

Фото: Publicātes foto