За зиму погибли почти все поля рапса в Видземе и Латгале

Председатель зернового кооператива VAKS Индулис Янсонс утверждает, что в Видземе и Латгале за минувшую зиму исчезло 80-90% рапса. Он поясняет, что ситуация на полях плохая, урожай рапса сильно пострадал, а весенние посевные работы не планируются до Пасхи.

Андрис Скудра, эксперт по сельскохозяйственным культурам Латвийского сельского консультативно-образовательного центра (LLKC), объясняет, что, хотя последняя зима в Латвии в целом была теплее и богаче на осадки, чем в другие годы, переувлажненная почва осенью, сильный мороз в начале января, который местами достигал минус 25 градусов, а в Даугавпилсе - даже минус 29,5, затем образование мощного снежного покрова в середине января и оттепель в конце месяца, что привело к затапливанию низин, оказали существенное влияние на зимовку озимых.

Скудра отмечает, что рапс полностью вымерзает во многих местах в Видземе и Латгале, затронутых морозами. Лучше ситуация в Земгале и Курземе.