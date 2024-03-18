За зиму погибли почти все поля рапса в Видземе и Латгале

За зиму исчезли почти все поля рапса в Видземе и Латгале, рассказали опрошенные фермеры.
Председатель зернового кооператива VAKS Индулис Янсонс утверждает, что в Видземе и Латгале за минувшую зиму исчезло 80-90% рапса. Он поясняет, что ситуация на полях плохая, урожай рапса сильно пострадал, а весенние посевные работы не планируются до Пасхи.
Андрис Скудра, эксперт по сельскохозяйственным культурам Латвийского сельского консультативно-образовательного центра (LLKC), объясняет, что, хотя последняя зима в Латвии в целом была теплее и богаче на осадки, чем в другие годы, переувлажненная почва осенью, сильный мороз в начале января, который местами достигал минус 25 градусов, а в Даугавпилсе - даже минус 29,5, затем образование мощного снежного покрова в середине января и оттепель в конце месяца, что привело к затапливанию низин, оказали существенное влияние на зимовку озимых.
Скудра отмечает, что рапс полностью вымерзает во многих местах в Видземе и Латгале, затронутых морозами. Лучше ситуация в Земгале и Курземе.
Зерновые культуры в целом перезимовали хорошо. Хуже ситуация в более засеянных регионах Видземе и Латгале, - поясняет представитель LLKC, указывая, что большое влияние на зимовку зерновых оказал сорт.
Также Скудра отмечает, что фермеры в Курземе и Земгале уже начинают готовить почву к весеннему посеву и посевные работы могут начаться в последнюю неделю марта или в начале апреля, а в Видземе и Латгале - в первую или вторую неделю апреля.
VAKS - второй по обороту зерновой кооператив в Латвии, объединяющий более 600 хозяйств в Видземе и Латгале. Кооператив управляет объектами в Валмиерском, Вараклянском, Гулбенском краях, а также в Елгаве.
LLKC работает с 1991 года и является крупнейшим поставщиком сельских консультаций в Латвии. Его цель - способствовать процветанию сельских районов, осознавая ответственность за окружающую среду, предоставляя клиентам доступ к знаниям, консультациям и другим отраслевым услугам.
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