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Польша и Германия учреждают коалицию по поставкам ракет и оружия в Украину (2)

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Министр обороны Германии Борис Писториус и вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Германии Борис Писториус и вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш Фото: Kay Nietfeld / DPA

Правительства Польши и Германии сформируют коалицию для поставок бронетехники в Украину, сообщили министры обороны Польши и Германии Владислав Косиняк-Камыш и Борис Писториус.

Министры встретились в Польше вскоре после встречи так называемого Веймарского треугольника, объединяющего Францию, Польшу и Германию.

Работа коалиции по поставкам бронетехники начнется 26 марта, к ней присоединятся другие страны, в том числе Великобритания, Швеция и Италия.

"Это одна из важнейших коалиций, которые сформированы", - сказал Косиняк-Камыш журналистам.

Цель коалиции - обеспечить безопасность Украины в будущем, добавил Писториус.

"Речь идет о совместных поставках ракет и оружия [в Украину]. С одной стороны, мы делаем это уже сейчас, но с другой стороны - это часть усилий по созданию нового потенциала, рассчитанного на будущее, на период, который ожидает Украину в течение нескольких следующих лет", - отметил немецкий министр.

Коалиция поставок бронетехники будет обсуждаться во вторник на заседании международной группы военной поддержки Украины, так называемого формата "Рамштайн", добавил он.

За последние два года Берлин и Варшава поставили Украине много бронемашин, в том числе танки и боевую машину пехоты. Однако в ходе неудачного летнего контрнаступления украинской армии часть этой техники была потеряна.

Министры также сообщили, что обе страны примут участие в создании военной группировки быстрого реагирования. Целью группировки является отражение возможных атак на страны Евросоюза.

Как сказали министры, начиная с июля группировки войск Польши и Германии, в которых от каждой страны будет по 2500 человек, при необходимости будут готовы немедленно выполнять задачи.

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