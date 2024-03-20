В EDzL агентству LETA пояснили, что названия присвоены новым железнодорожным станциям, запланированным на линии Rail Baltica . Названия уже существующих станций, которые расширяются в рамках Rail Baltica, таких как Засулаукс и Сауриеши, не изменятся.

Названия запланированным станциям присваивают уже сейчас, поскольку продолжаются проектирование и присвоение названий в технической работе со строительно-проектной документацией и строительной информацией, а также железнодорожными системами, указывает EDzL.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими странами Европы железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую европейскую железнодорожную линию протяженностью 870 километров с колеей 1435 мм и максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Первоначально ожидалось, что расходы на Rail Baltica достигнут 5,8 млрд евро, однако участвующие стороны неоднократно заявляли, что они существенно выросли. Часть расходов покроют средства Евросоюза. Rail Baltica планируется открыть последовательно в период с 2028 по 2030 год.

Оборот Eiropas dzelzceļa līnijas в прошлом году, по предварительным данным, составил 6,398 млн евро, что на 64% больше, чем в 2022 году, при этом убытки компании выросли до 195 783 евро. SIA Eiropas dzelzceļa līnijas полностью принадлежит государству, его уставный капитал составляет 4,445 миллиона евро.