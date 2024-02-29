Фото, Видео ⟩ Rail Baltica отметила праздник стропил на Рижском центральном вокзале

Мероприятие состоялось в 16:30. Представители BeReRix и SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственного за реализацию Rail Baltica в Латвии, вместе со сторонами, участвующими в проекте, символически отметили праздник стропил проекта Rail Baltica.

Построена самая высокая точка здания Центрального железнодорожного вокзала Rail Baltica - почти 30 метров.

На мероприятии застройщик совместно с представителями EDzL повесил венок над конструкцией крыши. Диаметр венка составляет 1435 миллиметров, что символизирует железнодорожную инфраструктуру европейской ширины.

Публика также приняла участие в мероприятии - впервые можно было посетить часть строительной площадки, понаблюдать за поднятием венка над аркой крыши станции, ознакомиться с различными информативными материалами.

В середине февраля введена в эксплуатацию первая из восьми частей Рижского центрального узла Rail Baltica.

Галерея: Как будет выглядеть мост Rail Baltica через Даугаву?

Уже сообщалось, что проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими европейскими странами железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую европейскую железнодорожную линию протяженностью 870 километров с колеей 1435 мм и максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Первоначально ожидалось, что расходы Rail Baltica составят 5,8 млрд евро, однако участвующие стороны неоднократно заявляли, что они существенно выросли. Часть расходов покроют средства Евросоюза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открыть последовательно в период с 2028 по 2030 год.

Видео: Rail Baltica отмечает праздник стропил на Рижском центральном вокзале

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