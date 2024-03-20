Видео ⟩ Трагическая авария в Олайнской волости: появились первые версии причин произошедшего

Утром в среду, 20 марта, при столкновении двух автомобилей в Олайнской волости погиб человек. В трагическую аварию попали два автомобиля - грузовик и значительно меньшая Škoda Fabia. Как рассказывают очевидцы, поток автомобилей равномерно двигался по шоссе, пока грузовой автомобиль резко не выехал на встречную полосу, врезавшись в автомобиль Škoda, сообщает передача телеканала TV3 Degpunktā.