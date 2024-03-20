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Видео ⟩ Трагическая авария в Олайнской волости: появились первые версии причин произошедшего

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums

Утром в среду, 20 марта, при столкновении двух автомобилей в Олайнской волости погиб человек. В трагическую аварию попали два автомобиля - грузовик и значительно меньшая Škoda Fabia. Как рассказывают очевидцы, поток автомобилей равномерно двигался по шоссе, пока грузовой автомобиль резко не выехал на встречную полосу, врезавшись в автомобиль Škoda, сообщает передача телеканала TV3 Degpunktā.

Возможно, у тяжелого транспортного средства лопнула шина, и на трагический исход повлиять уже было невозможно. Фура опрокинулась в кювет на бок, а легковой автомобиль приземлился на крышу и начал гореть.

Оказавшиеся рядом пытались потушить пламя огнетушителями, но справиться с огнем удалось лишь пожарным-спасателям.

На освобождение водителя грузовика из кабины ушло около полутора часов, мужчина сейчас находится в медицинском учреждении.

Погибшей в трагической аварии, предположительно, около 40 лет.

Видео: Сюжет Degpunktā

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