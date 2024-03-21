Инициированная Латвией коалиция дронов для Украины начинает формировать первые пакеты

В работе и принятии решений коалиции беспилотников есть два аспекта - международный и национальный. На международном уровне к коалиции уже присоединились десять стран, возможность присоединения рассматривает Австралия.

"Важно, чтобы присоединились страны с развитой базой", - сказал министр.

Он сообщил, что члены коалиции уже начали формировать первые совместные пакеты для отправки в Украину. Оценивая скорость процесса, Спрудс признал, что на это требуется время, поскольку действия проходят через национальные закупки и планы. В Латвии уже прошли переговоры с бизнесом и встречи с потенциальными производителями и отправителями дронов.

"При поддержке государства мы уже отправляем первый пакет", - сказал министр, добавив, что Министерство обороны очень благодарно организации "Предприниматели за мир", которая уже скоро отправит первый пакет в Украину.

Как сообщалось, 14 февраля наряду с Латвией письмо о намерениях о коалиции дронов подписали Украина, Дания, Эстония, Германия, Литва, Нидерланды, Швеция. 15 февраля к коалиции присоединилась Великобритания, а в марте министр обороны Канады Билл Блэр объявил, что к ней присоединится и Канада.

Латвия будет ежегодно выделять не менее 10 миллионов евро на развитие коалиции беспилотников. Цель стран-участниц коалиции - предоставить Украине 1 миллион беспилотников. Подписав письмо о намерениях, страны обязуются инвестировать средства в производство беспилотников, поставлять беспилотники и запасные части в Украину, проводить испытания беспилотников и обучение войск, а также реализовывать другие технические решения.

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