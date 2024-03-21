В Риге по ночам будут закрывать движение в туннеле под железной дорогой на улице Лачплеша

На время установки технического оборудования, необходимого для проведения строительных работ, движение будет закрыто с 22 часов вечера до 6 часов утра на участке ул. Лачплеша от ул. Сатеклес до ул. Калупес.

Также будет ограничено движение на улице Сатеклес на пересечении с улицей Лачплеша.

Ограничения будут действовать в течение четырех ночей - в ночь на субботу 23 марта, в ночь на вторник 26 марта, в ночь на среду 27 марта и в ночь на четверг 28 марта.

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