Фото ⟩ Праздник стропил Дома письма Латвийского университета

В торжественном мероприятии приняли участие ректор ЛУ Индрикис Муйжниекс, министр образования Анда Чакша, глава представительства Еврокомиссии в Латвии Зане Петре, президент Латвийской академии наук и председатель Совета ЛУ Ивар Калвиньш, технический директор RERE Būve Евгений Нестерович и представитель Европейского инвестиционного банка Марина Исмаила.

Как уже сообщалось, Дом письма планируется сдать в эксплуатацию в будущем году.

Дом письма - часть второго этапа развития академического центра ЛУ. На восьми этажах здания будут располагаться несколько институтов, библиотека ЛУ, бизнес-инкубатор, междисциплинарный образовательный инновационный центр ЛУ, факультеты, культурный центр ЛУ и коллективы любительского искусства.

Для танцоров предусмотрено репетиционное помещение площадью 200 квадратных метров. Запланировано круглое помещение для медитации, в здании будет библиотека со свободным доступом. Дом письма, который станет самым большим зданием академического центра, будет иметь два атриума.

В процессе строительства Дома письма используются материалы и технологии, которые обеспечат устойчивость и эффективное управление зданием. По информации, предоставленной ЛУ, в здании будет много естественного света, а помещения будут спроектированы максимально эргономично.

Контракт на строительство Дома письма был заключен в 2020 году. При разработке технического проекта факультеты ЛУ предложили увеличить площадь здания до 28,7 тысячи квадратных метров вместо запланированных 26 тысяч квадратных метров.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!