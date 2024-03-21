"Ловушка средних доходов". Догонит ли Латвия самые развитые страны ЕС?

В этом году исполняется 20 лет со вступления Латвии в Европейский союз (ЕС). За это время Латвия сумела сделать значительные шаги к среднему уровню жизни западных стран, но до самых развитых стран ЕС нам еще далеко. Продолжая нынешнюю экономическую политику, Латвия может не догнать развитые страны, пишет Diena.
"Я уверена, что Латвии нужен более смелый и в хорошем смысле - более радикальный подход к экономике, который обеспечил бы быстрый рост благосостояния. Для этого мы можем использовать "рецепты" из опыта других стран мира, которые показывают, что это реально достижимо", - говорит председатель правления Rietumu banka Елена Бурая.
Анализ среднегодового роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) показывает, что ситуация в Латвии на первый взгляд неплохая. По данным Eurostat, с 2014 по 2022 год рост ВВП в Латвии составил 2,52%, тогда как в среднем по ЕС - 1,82%, а в Еврозоне - всего 1,61%. Однако следует учитывать, что Латвия стартовала с очень низкой базы и с каждым последующим годом ей будет все труднее расти быстрее, чем в среднем по Европе, хотя это единственный способ догнать или даже перегнать нынешних лидеров.
Поскольку ожидаемого экономического прорыва в Латвии до сих пор нет, страна может оказаться в так называемой "ловушке средних доходов", о которой год назад предупреждали эксперты Банка Латвии. Это ситуация, когда достигнут относительно высокий уровень благосостояния, но дальнейшего развития практически нет.
На данный момент типичные признаки такой ситуации можно наблюдать в Латвии, говорит Бурая. Страны, попавшие в "ловушку средних доходов", теряют конкурентоспособность на мировом рынке. Их уровень жизни вроде бы постепенно повышается, но вместе с ним растут заработная плата и себестоимость продукции и услуг, а производительность труда не увеличивается.
Такая тенденция сейчас наблюдается в Латвии - цены быстро выросли, все стало почти так же дорого, как в еврозоне, но мы явно отстаем по производительности и технологическому развитию.
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