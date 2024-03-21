"Ловушка средних доходов". Догонит ли Латвия самые развитые страны ЕС?

"Я уверена, что Латвии нужен более смелый и в хорошем смысле - более радикальный подход к экономике, который обеспечил бы быстрый рост благосостояния. Для этого мы можем использовать "рецепты" из опыта других стран мира, которые показывают, что это реально достижимо", - говорит председатель правления Rietumu banka Елена Бурая.

Анализ среднегодового роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) показывает, что ситуация в Латвии на первый взгляд неплохая. По данным Eurostat, с 2014 по 2022 год рост ВВП в Латвии составил 2,52%, тогда как в среднем по ЕС - 1,82%, а в Еврозоне - всего 1,61%. Однако следует учитывать, что Латвия стартовала с очень низкой базы и с каждым последующим годом ей будет все труднее расти быстрее, чем в среднем по Европе, хотя это единственный способ догнать или даже перегнать нынешних лидеров.

Поскольку ожидаемого экономического прорыва в Латвии до сих пор нет, страна может оказаться в так называемой "ловушке средних доходов", о которой год назад предупреждали эксперты Банка Латвии. Это ситуация, когда достигнут относительно высокий уровень благосостояния, но дальнейшего развития практически нет.

На данный момент типичные признаки такой ситуации можно наблюдать в Латвии, говорит Бурая. Страны, попавшие в "ловушку средних доходов", теряют конкурентоспособность на мировом рынке. Их уровень жизни вроде бы постепенно повышается, но вместе с ним растут заработная плата и себестоимость продукции и услуг, а производительность труда не увеличивается.

Такая тенденция сейчас наблюдается в Латвии - цены быстро выросли, все стало почти так же дорого, как в еврозоне, но мы явно отстаем по производительности и технологическому развитию.

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