Главное за 22 марта ⟩ KNAB против Кариньша, NEPLP против TVNET и стрельба в Москве

Пятница, 22 марта, оказалась богатой на важные события. Начат уголовный процесс против Кришьяниса Кариньша, снижен штраф TVNET GRUPA за слово "депортация", нанесен масштабный удар по Украине, а в Москве произошла стрельба с десятками погибших, Кейт Миддлтон лечится от рака. Об этих и множестве других событий читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Генеральная прокуратура начала и передала для расследования в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием бывшим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем специальных авиарейсов для командировок.
Рижский окружной суд снизил штраф, наложенный Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) на TVNET GRUPA за неправильное использование слова "депортация", с 8500 евро до 3000 евро.
Стражи порядка в Риге, в Зиепниеккалнсе, применили для задержания агрессивного водителя огнестрельное оружие, сообщили агентству LETA в Рижской муниципальной полиции.
Утром в пятницу, 22 марта, семь членов Елгавской краевой думы подали ходатайство о созыве заседания по поводу увольнения председателя думы Мадара Ласманиса, сообщил агентству LETA депутат Дайнис Лиепиньш.
В Бюро омбудсмена возбуждена проверка о возможном боссинге со стороны председателя Елгавской краевой думы Мадара Ласманиса, сообщил представитель бюро Эдгар Лакутис.
В целях предотвращения случаев мошенничества в отношении пассажиров аэропорта "Рига", когда недобросовестные поставщики услуг такси требуют непропорционально высокую плату, планируется определить максимальный тариф на поездку на такси из аэропорта или другого объекта инфраструктуры международного транспорта, а также ввести предоплату за поездку.
Жильцы дома на улице Мадонас, 21, в Риге вынуждены жить в страхе, поскольку в шестнадцатиэтажном здании орудует поджигатель и то и дело поджигает электрошкафы или вещи на лестничной клетке. Последний пожар произошел несколько дней назад, сообщает передача Degpunktā.
В пятницу, 22 марта, в 13:00 на военной базе Национальных вооруженных сил в Лиелварде министр обороны Андрис Спрудс и начальник штаба ВВС подполковник Индулис Цепуритис откроют пассажирский терминал, который будет способствовать оперативному приему прибывающих в Латвию иностранных солдат, сообщает Министерство обороны.
Гунвила Лиене Улмане, совместная дочь бывшего президента Латвии Гунтиса Улманиса и предпринимательницы, владелицы ювелирного бренда Upes pērles Динии Лоры, в этом году отпразднует свое совершеннолетие.
Принцесса Уэльская, урожденная Кейт Миддлтон, лечится от рака. Кенсингтонский дворец объявил, что сейчас она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.
Мероприятие, которое должно было пройти 27 мая на сцене театра "Дайлес", не состоится по техническим причинам. Об этом сообщили организаторы.
За рубежом:
Не менее 12 человек погибли в результате стрельбы в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, сообщает "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал Baza. На данный момент сообщается о 35 раненных.
Российская армия в ночь на 22 марта нанесла массированный ракетный удар по Украине, целью которого стали объекты энергетической инфраструктуры. Воздушная тревога объявлялась по всей территории страны, пишет "Медуза".
Власти США призывали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Санкции введены против 33 человек из судебной и политической системы России. Обе колонии, в которых Навальный находился в заключении, также были добавлены в санкционный список ЕС.
Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что специальная военная операция (СВО) превратилась в войну. С 24 февраля 2022 года российские власти называли вторжение в Украину "специальной военной операцией", пишет Русская служба BBC.
Второй раз за несколько дней премьер Эстонии Кая Каллас говорит о самоубийстве. Сначала она сравнила с суицидом пацифизм. После этого заявила, что самоубийством является политика ее правительства, но отказаться от такой политики она не может, пишет Rus.Postimees.
Пропагандистские кремлевские СМИ еще в эту среду, 20 марта, сообщили об инциденте в Балтийском море, произошедшем на рыболовецком траулере "Капитан Лобанов", где якобы возник пожар, а судно отбуксировали в порт. Неофициально распространялись и другие версии произошедшего - диверсия, взрыв, а также попытка уничтожить установленную на корабле аппаратуру подавления сигнала GPS. Существуют также разные версии относительно того, затонул ли корабль или остался на плаву.
Лидер и вокалист группы "Би-2" Лёва (наст. имя - Егор Бортник) в интервью сайту "Зеркало" рассказал трагичную историю о маме, которая осталась в Минске.
Интересное чтиво:
В каждом городе Латвии есть районы, а в каждом районе есть коренной житель, местный, который знает свой район как свои пять пальцев и пережил там многое. В новой серии статей "По районам с местными" я, как невежественный гость, подойду к этим людям и попрошу рассказать историю. В первой серии про Каросту, считающуюся самым опасным районом Лиепаи. Поехали!
В латвийском сегменте социальных сетей стали появляться сообщения о том, что в Латвии можно приобрести чипсы, на упаковках которых изображены герои нашумевшего российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Ранее продажа этих продуктов в Эстонии вызвала вопросы у жителей - чипсы продавались без маркировки на эстонском языке. TVNET+ разбирался, аналогичная ли ситуация в Латвии.
22 марта свой 69-й день рождения отмечает бывший президент Латвии (2007-2011) Валдис Затлерс.
Атаки на Белгородскую и Курскую области РФ предупредили масштабное наступление российской армии на украинских территориях, утверждают представители российских добровольческих формирований, воюющих на стороне ВСУ.
Десять утра по лондонскому времени. На одном конце Zoom репортер портала Limon.ee, а на другом - живая легенда, человек, стоявший у истоков русского рока - Борис Гребенщиков. Его добрая улыбка сразу разряжает обстановку, и кажется, словно встретились два уже давным-давно знакомых человека. Сегодня пообщаться с кумиром миллионов удалось только так, но уже 2 апреля Борис Гребенщиков с концертом приедет в Ригу, а 4 апреля - в Таллинн.
В последние годы вопросы веганства и вегетарианства становятся все более актуальными и обсуждаемыми. Однако помимо мирных дискуссий противники этой системы питания часто прибегают к выражению своего отношения к ней в резкой форме, а иногда и через незаконную деятельность, пишет эстонский портал Rus.Postimees.
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