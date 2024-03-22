Главное за 22 марта ⟩ KNAB против Кариньша, NEPLP против TVNET и стрельба в Москве

Санкции введены против 33 человек из судебной и политической системы России. Обе колонии, в которых Навальный находился в заключении, также были добавлены в санкционный список ЕС.

Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что специальная военная операция (СВО) превратилась в войну. С 24 февраля 2022 года российские власти называли вторжение в Украину "специальной военной операцией", пишет Русская служба BBC.

Второй раз за несколько дней премьер Эстонии Кая Каллас говорит о самоубийстве. Сначала она сравнила с суицидом пацифизм. После этого заявила, что самоубийством является политика ее правительства, но отказаться от такой политики она не может, пишет Rus.Postimees.

Пропагандистские кремлевские СМИ еще в эту среду, 20 марта, сообщили об инциденте в Балтийском море, произошедшем на рыболовецком траулере "Капитан Лобанов", где якобы возник пожар, а судно отбуксировали в порт. Неофициально распространялись и другие версии произошедшего - диверсия, взрыв, а также попытка уничтожить установленную на корабле аппаратуру подавления сигнала GPS. Существуют также разные версии относительно того, затонул ли корабль или остался на плаву.

Лидер и вокалист группы "Би-2" Лёва (наст. имя - Егор Бортник) в интервью сайту "Зеркало" рассказал трагичную историю о маме, которая осталась в Минске.

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