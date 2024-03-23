Украина ночью сбила 31 из 34 дронов "Шахед", запущенных Россией

По информации воздушных сил ВСУ, противник направила на цели в Донецкой области четыре управляемых зенитных ракеты С-300 и 34 дрона.

Дроны были запущены из Курской области и оккупированного Крымского полуострова.

Дроны были сбиты над Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областями.

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