Украина ночью сбила 31 из 34 дронов "Шахед", запущенных Россией

Системы ПВО Украины прошедшей ночью сбили 31 из 34 дронов "Шахед", которые Россия направила на цели в Украине, сообщили в субботу воздушные силы Украины.
По информации воздушных сил ВСУ, противник направила на цели в Донецкой области четыре управляемых зенитных ракеты С-300 и 34 дрона.
Дроны были запущены из Курской области и оккупированного Крымского полуострова.
Дроны были сбиты над Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областями.
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