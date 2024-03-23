RUS TVNET продолжает освещать одно из главных событий последний дней - теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Погибшими значатся 133 человека, еще 140 - пострадали. Тем временем появляются видео допросов подозреваемых и первые версии об ответственных за нападение. Об этих и других главных событиях уходящего дня - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 23 марта ⟩ Последствия теракта в Подмосковье, пророссийский земессарг и лайфхак от стюардессы
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Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле":
В результате стрельбы в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, по данным Следственного комитета, погибли не менее 133 человек, еще 140 госпитализированы.
Вечером в пятницу в "Крокус Сити Холл" ворвались неизвестные и открыли огонь из автоматов. Это одна из крупнейших концертных площадок в Москве - она может принять до 6200 человек. В зале вечером были тысячи людей - они пришли на концерт группы "Пикник", все билеты были раскуплены. По официальным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 60 человек, еще 146 пострадали. Би-би-си удалось поговорить с теми, кто стал очевидцами стрельбы и смог выбраться из зала.
Теракт в Москве был "провокацией российских спецслужб по указаниям Путина", сообщил вечером в пятницу представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает агентство УНИАН.
Прокремлевские Telegram-каналы Baza и Shot опубликовали видео, на котором сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) допрашивают, как утверждается, одного из подозреваемых в нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян также переопубликовала видео в Telegram, сообщает российское независимое СМИ The Moscow Time.
По российским Telegram-каналам распространилось видео, на котором запечатлен момент задержания, предположительно, одного из подозреваемых в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Предполагается, что подозреваемым является 30-летний Раджаб Ализаде.
В Брянской области сотрудники правоохранительных органов РФ остановили автомобиль, который был объявлен в розыск в связи с нападением на концертный зал "Крокус Сити Холл", пишет "Медуза" со ссылкой на Telegram-каналы Baza и "Осторожно, новости". Позднее эту информацию подтвердил депутат Госдумы России Александр Хирштейн.
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