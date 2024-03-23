Главное за 23 марта ⟩ Последствия теракта в Подмосковье, пророссийский земессарг и лайфхак от стюардессы

За рубежом:

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала "дискриминацией" решение Эстонии расторгнуть договор о правовой помощи между двумя странами. Проект закона о денонсации договора был принят Рийгикогу в минувшую среду. Rus.Postimees напоминает аргументы министра Калле Лаанета и юристов о необходимости денонсации договора, который действовал почти 30 лет.

В редакцию Rus.Postimees обратилась жительница Таллинна, от которой отреклись отец и братья, потому что ее любовь - "позор". Но сама она отрекаться от любви не стала. Она верит, что любовь может остановить войну.

​Уже почти две недели, с 9 марта, Белгород и Белгородская область ежедневно подвергаются массированным обстрелам - ракетами, минометными снарядами, дронами. В результате уже погибли не менее 20 человек, более ста ранены, следует из заявлений губернатора региона. Русская служба Би-би-си рассказывает, как белгородцы живут в условиях беспрерывных атак и пытаются добиться внимания властей.

Интересное чтиво:

Янис Дрегерис - сын знаменитого в Латвии музыканта, но сам молодой человек никогда нигде не шел с этим заявлением. "Я держу свой путь", - комментирует 34-летний рок-музыкант статьи в желтой прессе во время интервью в программе "В чем фишка?".