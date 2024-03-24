Главное за 24 марта ⟩ В Риге сорвали антивоенные плакаты, поезд столкнулся с Porsche и версии организации теракта в РФ

После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", во время которого погибли более ста человек, как в Москве, так и в других городах России и за ее пределами начали возникать стихийные мемориалы, на которые люди в память о погибших приносят цветы, свечи и игрушки. Появились они и в Латвии - по наблюдениям RUS TVNET, в Риге люди приходят к посольству России и оставляют цветы напротив него - в месте, где проходят антивоенные акции и находится мемориал скончавшемуся в российской колонии оппозиционному политику Алексею Навальному.

Зритель передачи Латвийского телевидения 4. studija Айнар недавно приобрел внешнюю дверь для своей новостройки, однако для него стало большим сюрпризом, когда вскоре после установки двери он больше не мог ее открыть.

За рубежом:

Сообщается, что ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация ИГИЛ-К. Однако российские власти заявили об "украинском следе".

Поздно вечером в субботу в оккупированном Россией Севастополе прогремели взрывы, однако оккупационные власти заявили, что работает противовоздушная оборона и цели сбиты, сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

Российская крылатая ракета, использовавшаяся для атаки целей в Украине, в ночь на воскресенье на неполную минуту вошла в воздушное пространство Польши, сообщило Министерство обороны Польши, пишет "Интерфакс-Украина".