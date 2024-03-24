Неделя подошла к концу, и RUS TVNET вспоминает главные события уходящего дня - от стихийного мемориала жертвам теракта в Подмосковье до столкновения поезда с Porsche и женщины, которая срывала плакаты в поддержку Украины в Риге.
Главное за 24 марта ⟩ В Риге сорвали антивоенные плакаты, поезд столкнулся с Porsche и версии организации теракта в РФ
Новости Латвии:
Пользователь микроблога X Янис Пелцис в воскресенье, 24 марта, поделился видео, на котором женщина срывает плакаты в поддержку Украины со стенда напротив посольства России.
В четверг в Лудзе суд начал рассматривать дело убитой в прошлом году семилетней Юстине Рейниковой. На скамью подсудимых сели отец и мачеха Юстине, которые тщательно скрывали убийство девочки, сообщает передача Aculiecinieks Латвийского телевидения.
С начала войны в Украине различные санкции были введены и против Беларуси, и это изначально доставило много головной боли обслуживающим лифты компаниям, так как более не были доступны запчасти для ремонта лифтов советских времен, сообщает передача TV3 Ziņas. Несмотря на то, что были найдены другие поставщики, в целом лифты настолько старые, что рано или поздно их придется менять, и одной только столице это может обойтись в сумму порядка 80 миллионов евро.
Днем в воскресенье, 24 марта, на железнодорожном переезде Берзупе произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого возможна задержка на железнодорожной линии Рига - Лиепая. Государственная полиция сообщает, что при столкновении с пассажирским поездом под Добеле травмы получил водитель автомобиля.
После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", во время которого погибли более ста человек, как в Москве, так и в других городах России и за ее пределами начали возникать стихийные мемориалы, на которые люди в память о погибших приносят цветы, свечи и игрушки. Появились они и в Латвии - по наблюдениям RUS TVNET, в Риге люди приходят к посольству России и оставляют цветы напротив него - в месте, где проходят антивоенные акции и находится мемориал скончавшемуся в российской колонии оппозиционному политику Алексею Навальному.
Зритель передачи Латвийского телевидения 4. studija Айнар недавно приобрел внешнюю дверь для своей новостройки, однако для него стало большим сюрпризом, когда вскоре после установки двери он больше не мог ее открыть.
За рубежом:
Сообщается, что ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация ИГИЛ-К. Однако российские власти заявили об "украинском следе".
Поздно вечером в субботу в оккупированном Россией Севастополе прогремели взрывы, однако оккупационные власти заявили, что работает противовоздушная оборона и цели сбиты, сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".
Российская крылатая ракета, использовавшаяся для атаки целей в Украине, в ночь на воскресенье на неполную минуту вошла в воздушное пространство Польши, сообщило Министерство обороны Польши, пишет "Интерфакс-Украина".
Террористическая группировка "Исламское государство" опубликовала видео нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Видеоролик продолжительностью около полутора минут появился в Telegram-канале близкого к ИГ информагентства Amaq в ночь на воскресенье, 24 марта.
В результате украинского ракетного удара по оккупированному Крыму вечером в субботу были поражены два больших российских десантных корабля - "Ямал" и "Азов", сообщает агентство "Униан" со ссылкой на Вооруженные силы Украины.
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