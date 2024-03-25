Перевозчики хотят отложить введение новых тарифов на региональный транспорт до июня

ЛАПП призывает Совет общественного транспорта немедленно созвать внеочередное заседание и отложить внедрение новой тарифной политики, которое запланировано на 1 апреля этого года, чтобы дать время на исправление ошибок в тарифных таблицах, качественное внедрение тарифов, а также дать время самоуправлениям подготовиться к применению новых тарифов для школьного транспорта.

По мнению ассоциации, Министерство сообщения и Совет по общественному транспорту не могут обеспечить своевременные и продуманные действия при закупке услуг общественного транспорта, заключении договоров, выполнении условий договоров и контроле со стороны Автотранспортной дирекции.

Несмотря на то, что, несмотря на то, что договоры перевозки предусматривают информирование перевозчиков о новых тарифных таблицах за 30 дней до их вступления в силу, некоторые перевозчики получили ошибочные тарифные таблицы 20 и 21 марта, что делает практически невозможным исправление ошибок со стороны перевозчиков и введение тарифов к 1 апреля.

ЛАПП отмечает, что по условиям договоров перевозчики несут полную ответственность за внедрение и применение тарифов, а автовокзалы начинают предварительную продажу билетов за десять дней, что невозможно для пассажиров в такой ситуации.

В таких обстоятельствах ни предприятие общественного транспорта - пассажироперевозчик, ни водитель автобуса на маршруте не могут взять на себя ответственность за новые тарифы и за разъяснение их обоснованности получателю услуги - пассажиру, заявили в ассоциации.

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