Минфин внес на рассмотрение в правительство доклад о выводе госкомпаний на биржу

Минфин внес на рассмотрение в Кабинет министров доклад о государственных и муниципальных обществах капитала, которые могут быть выведены на биржу, свидетельствует информация на портале правовых актов.
Как указывает Минфин, в настоящее время капитализация латвийского рынка очень низкая - около 2% от внутреннего валового продукта (ВВП), поэтому цель правительства состоит в том, чтобы во время нынешнего созыва Сейма достичь капитализации рынка в размере 9-10% от ВВП.
Доклад Минфина "О государственных и муниципальных обществах капитала для первичного публичного предложения" имеет статус ограниченной доступности.
В Минфине пояснили, что доступ к докладу ограничен, так как он содержит коммерческую тайну в отношении подготовки госкомпаний к первичному публичному предложению.
Как указали в Минфине, у каждого общества капитала есть свои специфические особенности и нужен поэтапный подготовительный процесс подготовки выхода на биржу, который может занять несколько лет. Минфин будет соблюдать коммерческую тайну в отношении подготовки предприятий к первичному публичному предложению, а также максимально информировать общественность о принятых решениях.
Ранее министр финансов Арвилс Ашераденс заявил, что речь идет не только о предложении на бирже акций национальной авиакомпании airBaltic и рассматриваются возможности котировки акций и облигаций и других предприятий.
В частности, оцениваются возможности котировки на бирже телекоммуникационных компаний Latvijas Mobilais telefons и Te", компании Latvijas vēja parki - дочернего предприятия Latvenergo, а также нескольких принадлежащих Рижскому самоуправлению компаний - Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas ūdens и Rīgas siltums.
В мае прошлого года правительство рассмотрело доклад Минфина, который предусматривает, что капитализация рынка акций к 2027 году увеличится с 3% до 9% от ВВП.
В докладе отмечается, что развитие рынка капитала в Латвии имеет большой потенциал. По отношению рыночной капитализации акций к ВВП Латвия находится на одном из последних мест в Европейском союзе и существенно отстает и от соседних стран, и от уровня развития экономики.
Капитализация рынка акций в 2021 году в Латвии составила 986 млн евро, в Литве - 5,167 млрд евро, в Эстонии - 5,337 млрд евро. В 2022 году капитализация рынка в Латвии снизилась до 737 млн евро, в Литве - до 4,752 млрд евро, а в Эстонии - до 4,708 млрд евро.
В 2021 году капитализация рынка в Латвии составляла всего 3% от ВВП, тогда как в Литве - 9,3%, а в Эстонии - 17,4%. Средний показатель Евросоюза в 2021 году составлял 54% от ВВП.
Доля государственных и муниципальных предприятий на фондовом рынке Эстонии составляет 38%, Литвы - 36%. В Латвии нет государственных и муниципальных предприятий, которые привлекли капитал на рынке акций.
Минфин отмечает, что Латвия существенно отстает от соседних стран и по обороту рынка акций. В 2022 году в Латвии он составлял 11,4 млн евро, или 1,8% общего оборота на балтийском рынке акций. В Литве оборот рынка акций составил 240 млн евро, или 38,2%, а в Эстонии - 377,9 млн евро, или 60% общего оборота в Балтии.
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