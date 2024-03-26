Минфин внес на рассмотрение в правительство доклад о выводе госкомпаний на биржу

В частности, оцениваются возможности котировки на бирже телекоммуникационных компаний Latvijas Mobilais telefons и Te", компании Latvijas vēja parki - дочернего предприятия Latvenergo, а также нескольких принадлежащих Рижскому самоуправлению компаний - Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas ūdens и Rīgas siltums.

В мае прошлого года правительство рассмотрело доклад Минфина, который предусматривает, что капитализация рынка акций к 2027 году увеличится с 3% до 9% от ВВП.

В докладе отмечается, что развитие рынка капитала в Латвии имеет большой потенциал. По отношению рыночной капитализации акций к ВВП Латвия находится на одном из последних мест в Европейском союзе и существенно отстает и от соседних стран, и от уровня развития экономики.

Капитализация рынка акций в 2021 году в Латвии составила 986 млн евро, в Литве - 5,167 млрд евро, в Эстонии - 5,337 млрд евро. В 2022 году капитализация рынка в Латвии снизилась до 737 млн евро, в Литве - до 4,752 млрд евро, а в Эстонии - до 4,708 млрд евро.

В 2021 году капитализация рынка в Латвии составляла всего 3% от ВВП, тогда как в Литве - 9,3%, а в Эстонии - 17,4%. Средний показатель Евросоюза в 2021 году составлял 54% от ВВП.

Доля государственных и муниципальных предприятий на фондовом рынке Эстонии составляет 38%, Литвы - 36%. В Латвии нет государственных и муниципальных предприятий, которые привлекли капитал на рынке акций.

Минфин отмечает, что Латвия существенно отстает от соседних стран и по обороту рынка акций. В 2022 году в Латвии он составлял 11,4 млн евро, или 1,8% общего оборота на балтийском рынке акций. В Литве оборот рынка акций составил 240 млн евро, или 38,2%, а в Эстонии - 377,9 млн евро, или 60% общего оборота в Балтии.

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