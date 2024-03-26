IKEA объявила дату открытия пункта планирования и заказа товаров в Лиепае

Прошлой осенью IKEA анонсировала расширение в Латвии и сегодня объявила, что новый Пункт планирования и получения товаров IKEA откроет свои двери в Лиепае уже 11 апреля. Цель Пункта заказа и получения товаров IKEA - помощь в планировании мебели IKEA по индивидуальным размерам и нуждам, сообщили RUS TVNET в компании.
Руководитель IKEA Латвия Петерис Гринбергс рассказал, как это будет выглядеть на деле - для планирования кухни покупатель сможет забронировать консультацию в IKEA Лиепая, и профессиональные сотрудники бесплатно помогут спланировать мебель по индивидуальным потребностям и затем оформить заказ. Весь ассортимент IKEA будет доступен для заказа онлайн. Также в пункте будет зона для выдачи и возврата товаров.
Жители Курземе смогут или же забронировать встречу со специалистом по планированию, или же планировать самостоятельно, при поддержке сотрудников, в специальной зоне планирования и сразу на месте все заказать и забрать.
На месте будет доступно около 100 товаров для приобретения сразу же. Это и органайзеры для дома, и посуда, и игрушки и различные аксессуары для дома. Все услуги IKEA будут предоставляться и в Лиепае: доставка товаров, замеры, сборка, установка, а также финансовые услуги и услуги дизайнера как для физических, так и для юридических лиц.
Зал экспозиции, где все можно посмотреть и потрогать
Площадь IKEA в Лиепае, на улице Эзермалас, 3c, составит около 1000 кв. метров.
"Зал экспозиции будет занимать большую часть пространства, там покупатели смогут найти вдохновение и идеи в созданных дизайнерами IKEA решениях, основанных на жилищных условиях людей в Латвии, с их нуждами и мечтами. Покупатели смогут пощупать и осмотреть большинство решений для дома", - отмечает Гринбергс.
Это станет вторым торговым местом в Латвии, с 2018 года в Риге открыт магазин IKEA и онлайн-магазин. Для стран Балтии это станет уже 8 торговым местом: 4 уже работают в Литве, 2 - в Эстонии, и с лета 2024 года будет 2 торговых места в Латвии. За последние годы IKEA активно развилась в этом регионе, в 2022 году был открыт магазин в Таллинне, летом 2023 года открылся Пункт заказа и получения товаров в Шяуляе.
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