IKEA объявила дату открытия пункта планирования и заказа товаров в Лиепае

Руководитель IKEA Латвия Петерис Гринбергс рассказал, как это будет выглядеть на деле - для планирования кухни покупатель сможет забронировать консультацию в IKEA Лиепая, и профессиональные сотрудники бесплатно помогут спланировать мебель по индивидуальным потребностям и затем оформить заказ. Весь ассортимент IKEA будет доступен для заказа онлайн. Также в пункте будет зона для выдачи и возврата товаров.

Жители Курземе смогут или же забронировать встречу со специалистом по планированию, или же планировать самостоятельно, при поддержке сотрудников, в специальной зоне планирования и сразу на месте все заказать и забрать.

На месте будет доступно около 100 товаров для приобретения сразу же. Это и органайзеры для дома, и посуда, и игрушки и различные аксессуары для дома. Все услуги IKEA будут предоставляться и в Лиепае: доставка товаров, замеры, сборка, установка, а также финансовые услуги и услуги дизайнера как для физических, так и для юридических лиц.

Зал экспозиции, где все можно посмотреть и потрогать