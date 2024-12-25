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Нехватка кадров и неопределенность с налогами: сфера гостеприимства в уходящем году

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Официант в ресторане
Официант в ресторане Фото: Shutterstock

Компании в сфере гостеприимства в этом году столкнулись с давлением на рентабельность из-за нехватки рабочей силы и роста затрат на оплату труда. Об этом в интервью агентству LETA заявил президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов (LVRA) Андрис Калныньш.

Он отметил, что дополнительное бремя на отрасль также создала неопределенность в налоговой политике, особенно в отношении ставок налога на добавленную стоимость (НДС).

Кроме того, доходы компаний негативно повлияла инфляция, которая снизила покупательную способность потребителей, пояснил Калныньш.

В качестве положительного аспекта он выделил адаптацию компаний к меняющимся условиям и поиск новых направлений деятельности.

"Многие компании внедрили устойчивые решения, улучшая энергоэффективность и рационально используя ресурсы", - отметил Калныньш, добавив, что процессы цифровизации позволили предприятиям оптимизировать операции и предложить клиентам более удобные услуги.

Сфера гостеприимства в этом году показала небольшую стабилизацию после пандемии, однако общая ситуация остается неудовлетворительной, признал Калныньш.

LVRA объединяет предприятия размещения и общественного питания для профессионального сотрудничества. Ассоциация является членом европейской организации "Гостиницы, рестораны и кафе Европы".

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