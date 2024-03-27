Зеленский сменил секретаря СНБО. На место Алексея Данилова назначен глава Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Вместо Данилова на должность назначен Александр Литвиненко, который занимал пост главы Службы внешней разведки Украины.
Новым главой СВР стал Олег Иващенко. Указы об этом опубликованы на сайте президента.
Чем был известен Данилов
Алексей Данилов был одним из самых преданных и публичных членов команды Владимира Зеленского. Должность секретаря СНБО он занял в октябре 2019 года.
В многочисленных интервью СМИ он комментировал многие вопросы — от политических споров до возможного развития событий на фронте.
До этого Данилов был известен в основном в Луганской области, где некоторое время занимал должности мэра Луганска и председателя областной администрации.
В 2006–2007 годах Данилов был депутатом Верховной рады от «Блока Юлии Тимошенко».
На посту секретаря СНБО Алексей Данилов запомнился громкими заявлениями, а также тем, что фактически превратил этот орган в активный инструмент реализации замыслов президента.
В частности, именно с помощью СНБО в 2021 году были введены тысячи санкций против уголовных авторитетов, контрабандистов, пророссийских политиков и подконтрольных им СМИ. Многие юристы тогда говорили о сомнительной с точки зрения закона деятельности СНБО.
Перед полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года Алексей Данилов публично успокаивал украинцев, называя такое развитие событий «маловероятным».
Уже после начала войны он объяснял Украинской службе Би-би-си, что власть на самом деле готовилась к вторжению, но не знала точной даты.
«Мы были осведомлены о том, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас», — отмечал секретарь СНБО.
Одно из последних резонансных заявлений Данилова уже в этом году касалось катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области. Он прямо заявил, что на борту не было украинских пленных, хотя российские власти сообщали об обратном, а украинская разведка отмечала, что выяснение всех обстоятельств до сих пор продолжается.
Также российская пропаганда использовала дипфейк Данилова 22 марта в эфире телеканала НТВ. На смонтированной видеозаписи он якобы признавал причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».
При этом как украинские власти, так и страны Запада неоднократно говорили, что подобные утверждения — это ложь.
После увольнения с должности Данилов разместил в своем фейсбуке пост со словами благодарности своей команде и президенту.
«Благодарю судьбу, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны!» — написал он.
Что известно об Александре Литвиненко
Александр Литвиненко, который был назначен новым секретарем СНБО, имеет менее публичную биографию, чем его предшественник Данилов.
Он уроженец Киева, доктор политических наук. Начинал свою карьеру в Службе безопасности Украины, а в 1998–2007 годах работал в Национальном институте стратегических исследований. Затем два года работал в СНБО и снова вернулся на руководящую должность в Институт стратегических исследований.
Во времена президента Петра Порошенко занимал должность заместителя секретаря СНБО, а с приходом к власти Владимира Зеленского вернулся в Институт стратегических исследований на должность руководителя.
Главой Службы внешней разведки Литвиненко стал в июле 2021 года. На этой должности он не слишком часто общался со СМИ, предпочитая обнародовать аналитические статьи о тех или иных событиях.
Например, в феврале 2023 года в статье для агентства «Интерфакс-Украина» Литвиненко выразил уверенность, что Россия готова воевать с Украиной еще очень длительное время.
«Война вошла в стадию войны на истощение. Все больше свидетельств того, что Кремль готов вести войну столько, сколько требуется», — отмечал он.
Но при этом, отмечал глава СВР Украины, «ключ к выигрышу РФ — внутренняя дестабилизация в Украине».
Показательно, что Литвиненко фактически спрогнозировал наступление России на Украину еще в 2009 году. Вместе с первым в истории секретарем СНБО Украины Владимиром Горбулиным он выпустил статью под заголовком «Большой сосед определился. Что Украине делать дальше?» в газете «Зеркало недели». В ней они проанализировали ситуацию в России и угрозы для Украины.
«Идеологической основой российского государства выступает миф „Великой победы“, ощущение прямого преемничества современной РФ от сталинского СССР, завуалированная имперская концепция триединого российского народа (велико-, мало- и белорусы), ксенофобский комплекс враждебности относительно Запада, олицетворенного в США, а также восприятие России как осажденной крепости», — говорилось в статье.
«Ключевым среди внешнеполитических задач следует считать укрощение Киева, — писали Горбулин и Литвиненко. — Подчинение Украины, или по крайней мере ее юго-восточной части, Кремлю должно существенно улучшить ситуацию в РФ».
«Речь идет о прямом включении Юга и Востока Украины в состав РФ, создании марионеточного правительства на территории Центральной Украины и отмежевании от Западной как основного „возмутителя спокойствия“», — было сказано в статье.
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Анализ: увольнение «ястреба» украинской политики
Святослав Хоменко, Би-би-си
Если верить украинской конституции, функция Совбеза страны — «координация и контроль деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны Украины».
Если вам кажется, что в это определение можно вместить что угодно, то вам не кажется. Во все времена реальные задачи и полномочия самого Совбеза и лично его секретаря определялись тем, кто именно был этим секретарем и какими были его отношения с президентом и персональные политические и управленческие амбиции.
Александр Турчинов, который занимал должность секретаря СНБО при Петре Порошенко, был «глазом государевым», который отвечал за обеспечение войны и развитие военно-промышленного комплекса. Виталий Гайдук и Иван Плющ при Викторе Ющенко были коммуникаторами, пытающимися наладить мосты между «оранжевым» политическим лагерем и его «донецкими» оппонентами. Раиса Богатырева при Викторе Януковиче была просто хорошим человеком, который вполне заслуживал должности с солидным названием.
Алексей Данилов, в 1990-х бывший мэром Луганска и сохранивший с тех пор внешнюю основательность и коммуникационные повадки, запомнится в первую очередь как человек, озвучивавший во времена президентства Владимира Зеленского самую «ястребиную» позицию из всех представителей украинской власти.
Это утверждение было справедливо еще до начала «большой войны», когда Данилов гневно изобличал многочисленных фигурантов санкционных списков, утверждавшихся Совбезом, или грозил карами небесными олигархам (их реестр тоже должно было сформировать его ведомство).
Не вышел из своей роли Данилов и после полномасштабного вторжения. В сентябре 2022 года он назвал объявленную Владимиром Путиным «частичную мобилизацию» «комплексной программой утилизации россиян». В марте 2023-го сказал, что «Гитлер по фамилии Путин» думает о переносе столицы России из Москвы куда-то вглубь страны.
На прошлой неделе он объяснил рейды Русского добровольческого корпуса и «Легиона свобода России» (власти РФ объявили обе организации террористическим и запретили) в российском приграничье тем, что это, дескать, граждане России пришли на родную землю, чтобы поучаствовать в президентских выборах.
Тогда же — исковеркал фамилию китайского спецпредставителя по украинскому вопросу Ли Хуэя, якобы предложившего Киеву рассмотреть возможность мирных переговоров с Москвой.
Если же речь идет о более конкретных практических результатах работы Совбеза, то с этим было похуже: от представителей окружения президента уже давно приходилось слышать о том, что «никто не понимает, чем занимается Данилов».
С другой стороны, возможно, это и логично: в воюющей Украине центр власти органично перенесся в стены Офиса президента и в силу этого потребность в дискуссионной площадке, на которой решались бы важнейшие вопросы жизни страны, просто отпала.
Данилов же, у которого не было даже кабинета в здании президентской администрации, оказался несколько отстраненным от реальных процессов управления государством.