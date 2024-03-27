Зеленский сменил секретаря СНБО. На место Алексея Данилова назначен глава Службы внешней разведки

«Благодарю судьбу, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны!» — написал он.

Что известно об Александре Литвиненко

Александр Литвиненко, который был назначен новым секретарем СНБО, имеет менее публичную биографию, чем его предшественник Данилов.

Он уроженец Киева, доктор политических наук. Начинал свою карьеру в Службе безопасности Украины, а в 1998–2007 годах работал в Национальном институте стратегических исследований. Затем два года работал в СНБО и снова вернулся на руководящую должность в Институт стратегических исследований.

Во времена президента Петра Порошенко занимал должность заместителя секретаря СНБО, а с приходом к власти Владимира Зеленского вернулся в Институт стратегических исследований на должность руководителя.

Главой Службы внешней разведки Литвиненко стал в июле 2021 года. На этой должности он не слишком часто общался со СМИ, предпочитая обнародовать аналитические статьи о тех или иных событиях.

Например, в феврале 2023 года в статье для агентства «Интерфакс-Украина» Литвиненко выразил уверенность, что Россия готова воевать с Украиной еще очень длительное время.

«Война вошла в стадию войны на истощение. Все больше свидетельств того, что Кремль готов вести войну столько, сколько требуется», — отмечал он.

Но при этом, отмечал глава СВР Украины, «ключ к выигрышу РФ — внутренняя дестабилизация в Украине».