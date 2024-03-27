Оценивают даже членов семьи: как VID приходит к выводу, живет ли человек по средствам?

Несмотря на то, что Служба госдоходов (VID) уже заявила, что не констатировала нарушений в декларации мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, VID продолжает проверку соответствия доходов Элксниньша как физического лица его образу жизни, сообщила в интервью передаче LTV "Один на один" глава VID Байба Шмите-Роке.
Глава VID отметила, что в декларациях государственных должностных лиц не оценивается соответствие образа жизни доходам лица. Это делается при других видах проверок, где на лицо смотрят как на жителя страны, а не как на должностное лицо.
"Эта оценка проводится и еще продолжается.
Обычно в таких случаях оценивается не только конкретное лицо, но и члены семьи", - рассказала Шмите-Роке.
Глава VID также больше рассказала о проблемах зарплат в конвертах в Латвии.
"Всегда нужно доказывать, что был этот источник денег, из которого платили. Если кто-то скажет, что ему платят зарплату в конверте, но никто другой этого не подтверждает, у нас не хватает административных инструментов, чтобы доказать факт зарплат в конвертах", - заявила Шмите-Роке.
Правительство утвердило Шмите-Роке в должности 30 января 2024 года.
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