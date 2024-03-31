В Риге на улице Стрелниеку во дворе одного из домов есть нечто неизвестное многим людям - огромный мурал, или репродукция работы латвийского художника на противопожарной стене, которую анонимный господин "втихую" расписал в начале 2000-х годов. Как гласит городская легенда, мужчина хотел порадовать свою возлюбленную, чьи окна выходили на противоположную стену. Я решил сам лично пойти и посмотреть на это произведение искусства, набив карманы яйцами и помидорами для безопасности: на случай, если этот мурал оскорбит мои чувства. Заодно я прошелся по всей улице Стрелниеку. Вот как это было.

Весна. Прогулки по рижским улицам становятся необходимостью. Вообще я делаю это и зимой, потому что ничего другого не остается, когда живешь в бетонных джунглях, а пасторальная и одинокая тропинка - такая же редкость, как река в пустыне Такла-Макан: она есть, но чаще всего быстро пересыхает. Именно поэтому, чтобы ноги работали, нам часто приходится довольствоваться блужданием по улицам, дворам, парковкам, набережным, мостовым и строительным площадкам.

Обычно я выбираю примерно пять-шесть улиц и хожу по ним взад-вперед. Так, на днях я бродил по Тихому центру: улице Пулквежа Бриежа, улице Медниеку, в конце улицы Дзирнаву, улице Гану, улице Ленчу и, наконец, улице Стрелниеку. Известно, что, блуждая по улицам, часто сталкиваешься с чем-то необычным. Особенно если путь случайно привел во внутренний двор, тайный переулок или проходной двор. Однажды я забрел на парковку на Тейке, где находился бронзовый памятник Петру I - тот самый, что когда-то стоял на месте памятника Свободы. В другой раз я оказался на какой-то площади, где были столик и шесть домиков для кошек. Еще как-то я нашел самое странное место Риги, а еще - улицу, которую многие боятся. Рига полна чудес, если не опасаться куда-нибудь зайти.

В этот раз из нескольких источников я узнал, что на улице Стрелниеку есть дворик, где в начале 2000-х один влюбленный джентльмен нарисовал на стене венецианскую сцену, чтобы...