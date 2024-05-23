Видео Передача: почему в этом году много комаров и как с ними бороться?

"Есть ли способ справиться с комарами или отпугнуть их? Не знаю, как в других местах, но в Курземе их очень много! Я пробовала свечи от комаров, но этому кровососу это не страшно, спрей помог на 30 минут. Я даже боюсь отправлять вам фотографии со следами укусов! Помогите! Как бороться с комарами?" - жалуется жительница Курземе в программу.

Энтомолог Вольдемар Спуньгис согласен, что комаров в этом году действительно много, но этому есть очень простое объяснение.

Комары зависят от наличия воды и температуры воздуха, весна в этом году очень теплая и осадков тоже выпало достаточно, поэтому комаров все больше и больше.

Однако с ними можно бороться! Энтомолог отмечает, что важно смотреть, сколько активного вещества, обозначаемого сочетанием букв DETT, добавлено в репеллент от комаров.

На упаковках указано, сколько этого вещества содержится в продукте, чаще всего на прилавках магазинов можно увидеть продукты, в которых всего 10% этого активного вещества, поэтому они тоже не так эффективны и комары быстро атакуют снова.

Однако можно купить продукты, содержащие до 50% этого активного ингредиента, которые гораздо эффективнее, но такие продукты не рекомендуются к употреблению детьми и беременными женщинами.

Жители также заметили, что в этом году после укуса комара на коже появляются большие красные пятна. Это можно объяснить тем, что весной у нас иммунитет слабее.

"Чем больше укусов, тем меньше реакция", - рассказал Вольдемар Спуньгис.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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