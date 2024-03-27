Что предусматривает поддержанный Рижской думой план гражданской обороны?

В случае военной угрозы рижанам рекомендуется запастись питьевой водой и продуктами питания, а также подготовить место для укрытия, говорится в поддержанном сегодня Рижской думой плане гражданской обороны.
Предусмотрено, что жители должны подготовить "тревожный чемоданчик", в котором должны быть важные документы, список номеров телефонов близких, соседей и других важных лиц, портативное радио с запасными батареями, небольшая сумма наличных денег, водонепроницаемый блокнот и канцелярские принадлежности.
Кроме того, в сумке должны быть продукты питания с длительным сроком годности и высококалорийным содержимым, которые можно употреблять без термической обработки, многофункциональный складной нож и другие вещи, необходимые в чрезвычайных ситуациях, например, медикаменты и средства дезинфекции.
Жителям рекомендуется в передних карманах одежды держать информацию о своей группе крови, аллергиях, хронических заболеваниях и номера телефонов близких.
Рекомендуется определить убежища или места для укрытия вблизи жилых домов и ежедневных маршрутов, чтобы уменьшить воздействие взрывной волны, обломков, теплового излучения или радиоактивного загрязнения.
Убежища будут созданы и оборудованы в подвалах различных построек.
Согласно плану, для временного укрытия, способного защитить от пуль, осколков боеприпасов и обломков окружающих конструкций, которые могут образоваться в результате применения различного оружия, можно использовать канаву, строительный котлован, вход в подвал с внешней стороны здания, пешеходный тоннель или любое близлежащее железобетонное или кирпичное сооружение, за которым можно укрыться, а также места в помещениях, где между человеком и внешней стороной здания имеется не менее двух стен.
Жителям рекомендуется подумать о создании убежища или места для укрытия в подвале или подземном этаже здания.
В случае военной угрозы по месту жительства необходимо держать и периодически пополнять запасы продуктов питания, воды и вещей первой необходимости по меньшей мере на 3-7 дней.
Жителям рекомендуется обсудить и договориться с близкими о плане действий в случае военного вторжения.
Кроме того, необходимо выяснить альтернативные маршруты перемещения, которые можно будет использовать, чтобы добраться до наиболее часто посещаемых мест, если обычные дороги окажутся непригодными.
Также рекомендуется выяснить, живут ли по соседству люди с медицинским образованием, военным опытом и опытом спасательных работ, которые обладают знаниями в соответствующих областях и при необходимости могли бы оказать поддержку другим жителям района в ситуациях, когда государственные или муниципальные службы не смогут работать в ежедневном режиме.
Кроме того, желательно выяснить, какие в округе есть доступные источники и колодцы, качество воды в которых соответствует требованиям, чтобы использовать ее для питья.
При получении информации о возможном военном вторжении в ближайшем будущем жильцам следует заклеить оконные стекла крест накрест (Х), чтобы они не вылетели при взрывах, а также убрать от окон все предметы, которые могут разбиться на осколки.
В принятом сегодня думой плане гражданской обороны разработаны алгоритмы действий граждан в различных кризисных ситуациях. Рига - первое самоуправление государственного сектора, которое включило в свой план гражданской обороны практическую информацию для граждан о том, как подготовиться и действовать в случае военной угрозы.
План гражданской обороны был разработан созданным в прошлом году департаментом гражданской обороны и оперативной информации Рижской думы в сотрудничестве с широким кругом экспертов Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Национальных вооруженных сил и Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
В плане также собрана информация и советы учреждений государственной обороны, он дополнен наглядными материалами, которые облегчают восприятие и понимание каждому жителю. В план также включена информация о местах сбора в случае опасности, пунктах эвакуации, пунктах раздачи продуктов питания. Также даются рекомендации о том, как общаться с другими людьми, как вести себя в процессе эвакуации, как улучшить место убежища, и другая важная информация.
В то же время самоуправление разрабатывает информационный план для жителей, чтобы научить их действовать в кризисных ситуациях. В этом году пройдут различные образовательные мероприятия и семинары, а на основе нового плана гражданской обороны будет подготовлен визуальный буклет для граждан, который будет доступен как в цифровом, так и в бумажном формате.
10 апреля состоится семинар "Общие рекомендации для жителей в час Х", на котором жителей проинформируют о вопросах гражданской обороны. На семинаре жители будут проинформированы об эвакуации, безопасных местах убежища, участии в обороне страны и других важных вопросах личной защиты.
За семинаром можно следить как лично, так и онлайн на сайте Рижской думы и в профиле в Facebook. Записи семинара, план и буклет гражданской обороны, а также другие полезные материалы будут доступны в отдельном разделе сайта.
План гражданской обороны является частью более широкого плана действий по защите граждан. В этом году также планируется нанести на карту и обозначить безопасные места убежища в городе, восстановить и организовать индивидуальные бомбоубежища, а также развивать материально-техническую базу гражданской обороны.
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