Что предусматривает поддержанный Рижской думой план гражданской обороны?

План гражданской обороны был разработан созданным в прошлом году департаментом гражданской обороны и оперативной информации Рижской думы в сотрудничестве с широким кругом экспертов Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Национальных вооруженных сил и Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

В плане также собрана информация и советы учреждений государственной обороны, он дополнен наглядными материалами, которые облегчают восприятие и понимание каждому жителю. В план также включена информация о местах сбора в случае опасности, пунктах эвакуации, пунктах раздачи продуктов питания. Также даются рекомендации о том, как общаться с другими людьми, как вести себя в процессе эвакуации, как улучшить место убежища, и другая важная информация.

В то же время самоуправление разрабатывает информационный план для жителей, чтобы научить их действовать в кризисных ситуациях. В этом году пройдут различные образовательные мероприятия и семинары, а на основе нового плана гражданской обороны будет подготовлен визуальный буклет для граждан, который будет доступен как в цифровом, так и в бумажном формате.

10 апреля состоится семинар "Общие рекомендации для жителей в час Х", на котором жителей проинформируют о вопросах гражданской обороны. На семинаре жители будут проинформированы об эвакуации, безопасных местах убежища, участии в обороне страны и других важных вопросах личной защиты.

За семинаром можно следить как лично, так и онлайн на сайте Рижской думы и в профиле в Facebook. Записи семинара, план и буклет гражданской обороны, а также другие полезные материалы будут доступны в отдельном разделе сайта.

План гражданской обороны является частью более широкого плана действий по защите граждан. В этом году также планируется нанести на карту и обозначить безопасные места убежища в городе, восстановить и организовать индивидуальные бомбоубежища, а также развивать материально-техническую базу гражданской обороны.

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