Škoda Vagonka передала Pasažieru vilciens 19 новых электропоездов: осталось 13

В связи с этим до конца лета Škoda Vagonka должна поставить еще 13 новых электропоездов.

Как сообщили в PV, Škoda Vagonka передала 19 новых электропоездов, из них 17 используются для пассажирских перевозок, в том числе два электропоезда находятся в резерве, а еще два проходят динамические проверки.

Как сообщалось, PV и Škoda Vagonka подписали соглашение о продлении сроков поставок новых электропоездов, которое предусматривает, что производитель должен осуществить поставку и передачу заказчику оставшихся новых электропоездов до конца лета текущего года.

Представители компаний ранее пояснили, что соглашение заключено на основе сделанного независимыми экспертами анализа о влиянии российского вторжения в Украину на выполнение обязательств по договору.

Как сообщалось, в декабре 2023 года PV начало пассажирские перевозки на новых электропоездах Škoda Vagonka. До этого поезда длительное время проходили испытания в инфраструктуре латвийской железной дороги. Несмотря на это, при эксплуатации новых поездов в декабре прошлого года и январе этого года регулярно возникали различные проблемы.

Общая стоимость закупки поездов составляет 257,889 млн евро.

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