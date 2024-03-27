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Рижская дума дала добро на ликвидацию предприятия Rīgas acs

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Автобусы Rīgas satiksme на конечной на улице Абренес
Автобусы Rīgas satiksme на конечной на улице Абренес Фото: Evija Trifanova/LETA

В среду, 27 марта, Рижская дума разрешила муниципальному предприятию Rīgas satiksme прекратить свое участие в Rīgas acs, ликвидировав дочернее предприятие, сообщает агентство LETA.

Предприятие Rīgas acs было основано в августе 2011 года и его единственным владельцем является Rīgas satiksme. Rīgas acs принадлежит 49,99% акций Rīgas starptautiskā autoosta.

Целью основания Rīgas acs было обеспечение создания, эксплуатации и доступности интегрированной системы управления движением, безопасности пассажиров и информации для общественного транспорта в городе Риге, а также размещение полезной информации и коммерческой информации для населения на мониторах общественного транспорта.

Это было предусмотрено договором между Rīgas satiksme и Rīgas acs. 7 февраля 2024 года было заключено соглашение о расторжении этого договора. Разработанная система и подсистемы, оборудование и компоненты программного обеспечения, а также документация были переданы Rīgas satiksme.

Принадлежащие Rīgas acs акции предприятия Rīgas starptautiskā autoosta в процессе ликвидации предприятия предлагается продать.

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