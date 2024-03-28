Видео ⟩ Серьезная авария: машина охранной фирмы врезалась в дорожную технику

Окровавленная подушка безопасности сдувается с рулевого колеса. Сам водитель Renault, вытирая нос, уже идет по обочине автострады, пережив первый шок. Он кратко комментирует обстоятельства происшествия. На вопрос, превысил ли он скорость, он отвечает отрицательно.

"90 км/ч. Как обычно. Главное, что с водителем все в порядке, с трактористом", - добавил он.

Водителя трактора доставили в больницу. Коллеги мужчины рассказывают об увиденном.

"Тот, кто был за рулем [Renault], очень спешил. Он спешил и не отрицал этого. Да! Он не видел. Знаки были, все было",- рассказал коллега пострадавшего.

Несмотря на разницу в массе двух машин после удара трактор остановился через несколько метров от места столкновения.

Государственная полиция возбудила по факту инцидента дело об административном правонарушении.

Видео: Сюжет программы Depgunktā

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