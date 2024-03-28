Видео ⟩ Серьезная авария: машина охранной фирмы врезалась в дорожную технику

Днем в понедельник, 25 марта, в Резекненском крае бригада дорожных рабочих была вынуждена полностью прекратить выполнение своих прямых обязанностей. В дорожную технику, которая занималась грейдированием обочины, внезапно врезался автомобиль. Авария произошла на хорошо просматриваемом и прямом участке дороги, сообщает программа Degpunktā.
Окровавленная подушка безопасности сдувается с рулевого колеса. Сам водитель Renault, вытирая нос, уже идет по обочине автострады, пережив первый шок. Он кратко комментирует обстоятельства происшествия. На вопрос, превысил ли он скорость, он отвечает отрицательно.
"90 км/ч. Как обычно. Главное, что с водителем все в порядке, с трактористом", - добавил он.
Водителя трактора доставили в больницу. Коллеги мужчины рассказывают об увиденном.
"Тот, кто был за рулем [Renault], очень спешил. Он спешил и не отрицал этого. Да! Он не видел. Знаки были, все было",- рассказал коллега пострадавшего.
Несмотря на разницу в массе двух машин после удара трактор остановился через несколько метров от места столкновения.
Государственная полиция возбудила по факту инцидента дело об административном правонарушении.
Видео: Сюжет программы Depgunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!