Предпасхальный четверг, 28 марта, подходит к концу. За этот день произошло много важного: Кришьянис Кариньш заявил о своей отставке, в Ригу приехали представители НАТО - праздновать 20-летие Латвии в альянсе, а большая часть жители страны готовится отпраздновать Пасху. Об этих и других событиях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В четверг, 28 марта, бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш принял решение уйти в отставку с поста министра иностранных дел.
Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") поступил как порядочный западный политик, подав в отставку с поста министра иностранных дел, заявила в четверг, 28 марта, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") после разговора с Кариньшем.
Министерство обороны приглашает жителей в четверг, 28 марта, у памятника Свободы в Риге посетить праздничные мероприятия, посвященные двадцатилетию с момента вступления Латвии в НАТО - самый сильный военный альянс, сообщает Министерство обороны.
На латвийской-белорусской границе в сторону Патерниеки стоит очередь из грузовиков. Это стало поводом для изменения автобусных маршрутов и принесло неудобства местным жителям, сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на передачу Латвийского радио 4 "Домская площадь".
Пенсионерку Бригиту журналисты программы Bez Tabu встретили на автовокзале в Огре, куда дама пришла за продуктами и через два часа отправится домой. Она переживает о том, что в последнем счете от Bite сказано, что она должна 103 евро, сообщает программа Bez Tabu.
Во вторник, 26 марта, в Зиепниеккалнсе мужчина пытался скрыться от полиции, выпрыгнув из окна квартиры на пятом этаже, сообщает программа Degpunktā.
В среду, 27 марта, в Латвии зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, два из них - с погибшими, свидетельствуют данные Государственной полиции.
Приют для животных Ulubele поделился радостной новостью в Facebook: собака породы корги по имени Винни найдена.
Температура воздуха в Латвии на Пасху достигнет +20 градусов, а местами прогремит гроза, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Россия не собирается воевать с НАТО, поскольку США, ведущая страна альянса, тратят на оборону гораздо больше, чем Россия, заявил российский диктатор Владимир Путин.
Сейчас нет признаков того, что Россия планирует вторжение в одну из стран НАТО, заявил сегодня в Риге журналистам председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
После теракта, совершенного исламскими радикалами в московском "Крокус Сити Холле", резко возросло число нарушений мигрантами режима пребывания, сообщает Русская служба BBC.
Транспортные самолеты Ил-76 российских военных, дислоцированные в Пскове, будут переброшены в Ханты-Мансийский автономный округ, что примерно в 2700 километрах от западной границы, из-за опасений украинских авиаударов, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на местный Telegram-канал.
Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки (Key Bridge) длиной 2,5 км обрушился в американском Балтиморе после того, как в него врезалось грузовое судно. В среду из воды достали тела двух погибших; водолазы ищут еще четверых.
Интересное чтиво:
Представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" рассказал о том, как внутренняя политика США может повлиять на Латвию и будущее НАТО в целом.
Краткосрочная аренда квартир будет жестко регулироваться по всей Европе, чтобы избежать нездоровой ситуации на рынке жилья, сдачи квартир туристам "вчерную" и неуплаты налогов. В конце февраля Европарламент принял новые нормативные акты, а латвийское Министерство экономики разрабатывает поправки к закону "О туризме". В ряде городов ЕС и США "закручивание" гаек привело к сокращению рынка краткосрочной аренды на 80%. Что будет в Латвии?
Кислотное облако от извержения вулкана в Исландии достигло стран Балтии. По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), облако из диоксида серы (SO2) уже достигло воздушного пространства Латвии и движется дальше на восток.
На прошлой неделе латвийских интернет-пользователей удивило видео, на котором лихач в Тинужи мчится со скоростью 240 км/ч и чудом избегает трагедии. На этой неделе с безрассудным водителем связалась передача Bez Tabu, мужчина на вопросы журналистов ответил немногословно. Вскоре после публикации сюжета он сам обратился к журналистам TV3 и выступил с новым заявлением.
В прошлом году в ночь на 13 сентября в деревне Кальмару в Пярнумаа, Эстония, воры угнали легковой автомобиль Mercedes-Benz 1939 года выпуска, пишет Rus.Postimees.
Латвийский миллионер Юлий Круминьш в последние годы сблизился с Лаймой Вайкуле и активно участвует в финансировании ее фестиваля, пишет Privātā Dzīve.
С давних времен марля или колготки были неотъемлемой частью процесса окрашивания яиц. Неудивительно, что и сегодня к такому методу прибегают многие люди. Но что делать, если под рукой нет ни марли, ни колготок?
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