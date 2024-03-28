Главное за 28 марта ⟩ Отставка Кариньша, выставка НАТО и вероятность войны с Россией

Интересное чтиво:

Представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" рассказал о том, как внутренняя политика США может повлиять на Латвию и будущее НАТО в целом.

Краткосрочная аренда квартир будет жестко регулироваться по всей Европе, чтобы избежать нездоровой ситуации на рынке жилья, сдачи квартир туристам "вчерную" и неуплаты налогов. В конце февраля Европарламент принял новые нормативные акты, а латвийское Министерство экономики разрабатывает поправки к закону "О туризме". В ряде городов ЕС и США "закручивание" гаек привело к сокращению рынка краткосрочной аренды на 80%. Что будет в Латвии?

Кислотное облако от извержения вулкана в Исландии достигло стран Балтии. По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), облако из диоксида серы (SO2) уже достигло воздушного пространства Латвии и движется дальше на восток.

На прошлой неделе латвийских интернет-пользователей удивило видео, на котором лихач в Тинужи мчится со скоростью 240 км/ч и чудом избегает трагедии. На этой неделе с безрассудным водителем связалась передача Bez Tabu, мужчина на вопросы журналистов ответил немногословно. Вскоре после публикации сюжета он сам обратился к журналистам TV3 и выступил с новым заявлением.

В прошлом году в ночь на 13 сентября в деревне Кальмару в Пярнумаа, Эстония, воры угнали легковой автомобиль Mercedes-Benz 1939 года выпуска, пишет Rus.Postimees.

Латвийский миллионер Юлий Круминьш в последние годы сблизился с Лаймой Вайкуле и активно участвует в финансировании ее фестиваля, пишет Privātā Dzīve.

С давних времен марля или колготки были неотъемлемой частью процесса окрашивания яиц. Неудивительно, что и сегодня к такому методу прибегают многие люди. Но что делать, если под рукой нет ни марли, ни колготок?

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!