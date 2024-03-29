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Угрозы в адрес высших должностных лиц: VDD провела беседы с жителями Латвии

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Līga Gredzena/LETA

Служба государственной безопасности (VDD) в прошлом году провела беседы с латвийцами, которые высказывали угрозы в адрес высших должностных лиц Латвии, говорится в отчете о деятельности службы.

Одной из задач VDD является охрана высших должностных лиц государства. В прошлом году VDD обеспечивала постоянную охрану председателя Сейма и премьер-министра. Также служба организовывала меры безопасности во время визитов высокопоставленных иностранных официальных лиц в Латвию. Охрану президента обеспечивает военная полиция.

Чтобы выявить риски для безопасности охраняемых должностных лиц, в прошлом году VDD продолжала постоянно анализировать высказывания и действия в интернет-среде, направленные против них. При высказывании угроз совершения насилия VDD проводила анализ ситуации, чтобы исключить возможность реальной угрозы.

"В некоторых случаях VDD проводила переговоры с высказывавшими угрозы лицами и предупреждала их о предусмотренной уголовной ответственности", - говорится в отчете.

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