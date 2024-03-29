Угрозы в адрес высших должностных лиц: VDD провела беседы с жителями Латвии

Одной из задач VDD является охрана высших должностных лиц государства. В прошлом году VDD обеспечивала постоянную охрану председателя Сейма и премьер-министра. Также служба организовывала меры безопасности во время визитов высокопоставленных иностранных официальных лиц в Латвию. Охрану президента обеспечивает военная полиция.

Чтобы выявить риски для безопасности охраняемых должностных лиц, в прошлом году VDD продолжала постоянно анализировать высказывания и действия в интернет-среде, направленные против них. При высказывании угроз совершения насилия VDD проводила анализ ситуации, чтобы исключить возможность реальной угрозы.

"В некоторых случаях VDD проводила переговоры с высказывавшими угрозы лицами и предупреждала их о предусмотренной уголовной ответственности", - говорится в отчете.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!