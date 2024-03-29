Главы МИД семи стран Европы о вступлении в НАТО: 20 лет назад был сделан знаменательный шаг

Министры иностранных дел семи страны Центральной и Восточной Европы в пятницу выступили с совместным заявлением в связи с 20-й годовщиной присоединения их государств к НАТО.
Как сообщила BNS пресс-служба МИД Эстонии, заявление подписали министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Болгарии, Румынии, Словакии и Словении Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш, Габриэлюс Ландсбергис, Мария Габриэль, Луминица Одобеску, Юрай Бланар и Таня Файон.
"НАТО было основано 75 лет назад как оборонительный союз, в основе которого лежат непоколебимые трансатлантические связи и готовность отстаивать свободу и безопасность своих союзников", - отмечается в совместном заявлении.
Спустя 55 лет Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения вошли в открытые двери НАТО. 29 марта 2004 года стало вехой, когда семь стран Центральной и Восточной Европы перешли из серой зоны под защитный сине-белый зонтик непоколебимого обязательства союзников защищать друг друга от всех угроз.
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XX век не был ни щедрым, ни мирным для наших стран, пишут министры в совместном заявлении. "Никогда не оставаться в одиночестве!" - таков был руководящий принцип, который побудил наши общества стремительно встать на путь НАТО и Европейского союза. За 20 лет, прошедших с момента вступления, наши безопасность, свобода и процветание стали более надежными, чем когда-либо", - подчеркивают авторы заявления.
Семь стран Европы считают, что коллективное сдерживание и оборона являются и должны оставаться основной миссией НАТО, и они сами выполняют эту миссию. "Еще до вступления в НАТО мы начали вносить свой вклад в коллективную оборону, урегулирование кризисов и обеспечение безопасности на основе сотрудничества. Мы отправляли наших солдат сражаться бок о бок с солдатами союзников вдали от дома в Афганистане и внесли свой вклад в поддержание мира и стабильности на Западных Балканах. Причина проста - мы знали тогда и знаем сейчас, что солидарность - это лучшая политика", - подчеркнули министры иностранных дел.
В своем заявлении они призвали сегодня, в этот исторический день, отпраздновать достигнутое, но не забывать, что годовщина присоединения их стран омрачена войной на Европейском континенте. "Жестокая и полномасштабная агрессивная война России против Украины привела к невообразимым человеческим страданиям и потерям. Союзники полны решимости поддерживать Украину до победы. Чем больше мы сделаем для помощи Украине, тем скорее Европа увидит новый рассвет", - пишут авторы заявления.
"Для достижения прочного мира мы должны добиться того, чтобы те, кто развязал жестокую, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну, предстали перед судом. В то же время мы не должны забывать, что если какая-либо европейская страна останется в "серой зоне", это может привести к новой военной трагедии", - предупредили министры.
За последние 20 лет политика открытых дверей, предусмотренная статьей 10 Североатлантического договора, сослужила всем причастным странам хорошую службу. Она укрепила евроатлантическую безопасность и стабильность и позволила миллионам людей, живущих в Европе, наслаждаться миром, подчеркивают авторы заявления.
"Недавнее вступление Финляндии и Швеции в НАТО подтверждает, что двери альянса открыты для всех европейских демократических стран, желающих и способных взять на себя ответственность за членство", - отметили министры.
По их словам, каждая европейская страна имеет право выбирать свои собственные меры безопасности, и никакая третья сторона не имеет права голоса, когда мы рассматриваем страны, которые хотят и могут выполнять обязательства Североатлантического договора по защите территорий, народов и общих демократических ценностей стран-членов НАТО.
"Страны, вступившие в НАТО после окончания холодной войны, внесли свой вклад в развитие альянса и помогают НАТО противостоять новым вызовам и гибридным угрозам, таким как кампании по дезинформации, кибератаки, распространение искусственного интеллекта или квантовых технологий", - пишут авторы заявления.
Но чтобы противостоять всем угрозам и вызовам, Североатлантический союз нуждается в дополнительных ресурсах. Именно поэтому мы ожидаем, что все союзники выполнят обязательство по распределению бремени, взяв на себя устойчивое обязательство ежегодно инвестировать в оборону не менее 2% ВВП, призвали министры.
"Мы с нетерпением ждем саммита НАТО в Вашингтоне в июле. На протяжении 75 лет НАТО успешно соблюдает свой мандат, и мы уверены, что статья 5 останется высшей гарантией безопасности. Все за одного и один за всех - вот принцип, который привел нас сюда и будет вести нас в будущем", - подчеркнули авторы совместного заявления.
"С юбилеем, и еще многих успешных лет нашей Организации Североатлантического договора, союзникам, партнерам и будущим союзникам", - заключили министры иностранных дел семи стран Центральной и Восточной Европы.
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