Главы МИД семи стран Европы о вступлении в НАТО: 20 лет назад был сделан знаменательный шаг

Семь стран Европы считают, что коллективное сдерживание и оборона являются и должны оставаться основной миссией НАТО, и они сами выполняют эту миссию. "Еще до вступления в НАТО мы начали вносить свой вклад в коллективную оборону, урегулирование кризисов и обеспечение безопасности на основе сотрудничества. Мы отправляли наших солдат сражаться бок о бок с солдатами союзников вдали от дома в Афганистане и внесли свой вклад в поддержание мира и стабильности на Западных Балканах. Причина проста - мы знали тогда и знаем сейчас, что солидарность - это лучшая политика", - подчеркнули министры иностранных дел.

В своем заявлении они призвали сегодня, в этот исторический день, отпраздновать достигнутое, но не забывать, что годовщина присоединения их стран омрачена войной на Европейском континенте. "Жестокая и полномасштабная агрессивная война России против Украины привела к невообразимым человеческим страданиям и потерям. Союзники полны решимости поддерживать Украину до победы. Чем больше мы сделаем для помощи Украине, тем скорее Европа увидит новый рассвет", - пишут авторы заявления.

"Для достижения прочного мира мы должны добиться того, чтобы те, кто развязал жестокую, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну, предстали перед судом. В то же время мы не должны забывать, что если какая-либо европейская страна останется в "серой зоне", это может привести к новой военной трагедии", - предупредили министры.