Объявлен конкурс на должность руководителя отдела управления проектами LDz. Зарплата - до 5000 евро

Зарплата руководителя отдела управления проектами LDz предусмотрена в размере 4500-500 евро до уплаты налогов.

Подать заявку на должность можно до 15 апреля этого года.

Кандидаты должны иметь высшее образование в области технического, экономического или делового администрирования, опыт работы в области оценки, разработки и реализации различных проектов не менее 10 лет, опыт управления не менее 5 лет, а также понимание законов, нормативных актов и документов по планированию политики в области структурных фондов Европейского союза (ЕС), Фонда сплочения и других финансовых источников, а также бизнес-процессов компании.

Руководитель отдела управления проектами будет отвечать за руководство работой отдела управления проектами, обеспечивая подготовку, реализацию, мониторинг и контроль проектов, софинансируемых из структурных фондов ЕС, инициатив и программ Еврокомиссии, государственных программ и других внешних источников финансирования, будут у него и другие обязанности.

Уже сообщалось, что оборот концерна LDz в прошлом году, по предварительным данным, составил 263,529 млн евро, что на 3,4% больше, чем в 2022 году, однако концерн понес убытки в размере 3,231 млн евро.

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