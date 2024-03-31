В стране война - какие выборы? Что с полномочиями Зеленского

Григорий Омельченко, который в 1996 году заседал в Конституционной комиссии Верховной рады, утверждает: отсутствие прямой нормы о продлении президентских полномочий не случайное упущение, а специальный предохранитель. "Члены комиссии тогда отметили, что если закрепить положение, что в случае окончания срока полномочий президента во время действия военного или чрезвычайного положения его полномочия автоматически продолжаются до вступления на пост новоизбранного президента после окончания военного или чрезвычайного положения, то Кучма (Леонид Кучма, второй президент Украины, занимавший пост два срока подряд в 1994-2005 годах. - Ред.) может стать вечным президентом", - вспоминает он в открытом письме Зеленскому, обнародованном в марте на сайте газеты "Украина молода". В нем Омельченко, который с 1992-го по 1994 год руководил отделом борьбы с коррупцией и организованной преступностью главного управления военной контрразведки СБУ, призывает президента "не узурпировать власть", а добровольно уйти в отставку в мае 2024 года.