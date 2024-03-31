Главное за 31 марта ⟩ Рекорды тепла, 1500-килограммовая бомба в Украине и песок из Сахары

Последний день марта подходит к концу. Европу накрыло пылевое облако из Сахары, а Россия сбросила в Украине 1500-килограммовую бомбу. Но есть и хорошие новости: Латвия успешно перешла на летнее время, а Лайма Вайкуле отмечает свой день рождения. Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В ночь на воскресенье, 31 марта, состоялся переход на летнее время, когда стрелки часов нужно было перевести на час вперед, сообщает Министерство экономики.
Опрос компании Kantar TNS 2023 года показывает, что 23% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет предпочитают переход на зимнее время, потому что тогда утро светлее, а они "экономят" один час и могут поспать подольше, а 25% жителей предпочитают - переход на летнее время, так как тогда вечер длиннее. С другой стороны, 40% населения не нравится ни переход на зимнее время, ни переход на летнее время, сообщает TV3 Ziņas.
Жители все чаще жалуются на то, что врачи проверяют персональные данные в единой системе здравоохранения без каких-либо юридически обоснованных причин, то есть персональные данные проверялись не в рамках эпизода лечения, говорится в отчете о деятельности Государственной инспекции данных за прошлый год.
Наблюдения в розничных магазинах Латвии показывают, что в последнее время все более доступными становятся яйца номер два, или те, которые были снесены курами в курятнике. Они немного дороже, чем яйца от кур, содержащихся в клетках. Почему существует такая разница и можно ли ожидать, что яйца номер 3 вообще исчезнут с прилавков? Разбирался портал lsm.lv.
Самая высокая температура воздуха в стране к 15 часам воскресенья была в Екабпилсе - +22,7 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 31 марта, до 12 часов дня самая высокая температура воздуха в стране была в Резекне - +18,7 градуса.
За рубежом:
Российские войска впервые применили в Украине тяжелую, 1500-килограммовую авиационную бомбу ОДАБ-1500, сбросив ее в Сумской области, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на BILD.
Пять лет назад Владимир Зеленский получил невиданную поддержку украинцев на президентских выборах. Почему спустя два года после начала войны РФ против Украины дискуссия о его полномочиях зашла в тупик?
На этой неделе Литва выразила протест Беларуси в связи с заявлениями диктатора Александра Лукашенко о возможной военной конфронтации со странами Балтии и Польшей, сообщило министерство иностранных дел Литвы.
Пыль из пустыни Сахара покрыла города Германии, Франции, Швейцарии и других европейских стран, сообщают зарубежные СМИ.
Сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенсел стали известны широкой публике после появления на "Шоу Опры Уинфри" в 1996 году. Далее последовало реалити-шоу об их жизни на канале TLC, а теперь Эбби объявила, что стала женой!
Интересное чтиво:
Организаторов теракта, произошедшего 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, в результате которого были убиты 137 человек, следует искать в Киеве, к планированию теракта также причастны западные спецслужбы, а именно британская МИ-6 и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Таков был главный посыл кремлевских пропагандистов в связи с трагическим событием минувших выходных.
В Риге на улице Стрелниеку во дворе одного из домов есть нечто неизвестное многим людям - огромный мурал, или репродукция работы латвийского художника на противопожарной стене, которую анонимный господин "втихую" расписал в начале 2000-х годов. Как гласит городская легенда, мужчина хотел порадовать свою возлюбленную, чьи окна выходили на противоположную стену. Я решил сам лично пойти и посмотреть на это произведение искусства, набив карманы яйцами и помидорами для безопасности: на случай, если этот мурал оскорбит мои чувства. Заодно я прошелся по всей улице Стрелниеку. Вот как это было.
"Здравствуйте, два Bingo loto с одним игровым полем и один Viking, пожалуйста". Проверка покупок на кассе самообслуживания номер 4. Возврат за тару 8 евро 10 центов. "Извините, а в этой кассе тоже можно заплатить?" Четыре человека в очереди к обычной кассе. "Одну лотерею Bingo с двумя полями, две Summ и одну Kullapada, пожалуйста". Проверка возраста на кассе самообслуживания номер 2. Неправильный вес товара на кассе номер 4. "Две пачки Marlboro, пожалуйста". Касса самообслуживания номер 3 зовет на помощь, пишет Rus.Postimees.
Пурия Зераати, ведущий запрещенного в Иране телеканала, подвергся нападению недалеко от своего дома в Лондоне и получил множественные ножевые ранения.
Популярная латвийская певица Лайма Вайкуле сегодня празднует свое 70-летие. RUS TVNET поздравляет нашу легендарную артистку с днем рождения и желает ей процветания, творческого развития и крепкого здоровья!
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