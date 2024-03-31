Главное за 31 марта ⟩ Рекорды тепла, 1500-килограммовая бомба в Украине и песок из Сахары

Новости Латвии:

В ночь на воскресенье, 31 марта, состоялся переход на летнее время, когда стрелки часов нужно было перевести на час вперед, сообщает Министерство экономики.

Опрос компании Kantar TNS 2023 года показывает, что 23% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет предпочитают переход на зимнее время, потому что тогда утро светлее, а они "экономят" один час и могут поспать подольше, а 25% жителей предпочитают - переход на летнее время, так как тогда вечер длиннее. С другой стороны, 40% населения не нравится ни переход на зимнее время, ни переход на летнее время, сообщает TV3 Ziņas.

Жители все чаще жалуются на то, что врачи проверяют персональные данные в единой системе здравоохранения без каких-либо юридически обоснованных причин, то есть персональные данные проверялись не в рамках эпизода лечения, говорится в отчете о деятельности Государственной инспекции данных за прошлый год.