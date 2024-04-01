Передача выяснила, сколько зарабатывают члены советов госпредприятий, которые объединяют должности

Министр экономики Виктор Валайнис указывает: "Сложилась система, что очень узкий круг людей вообще может стартовать на этих конкурсах.

Я ознакомился с этими конкурсами в других министерствах. Я вижу, что это не только очень тяжелая, но и очень дорогая система, как мы сейчас отбираем. И я не могу во всем этом процессе отбора утверждать, что мы получим лучшие результаты".

В правительстве продвигают поправки к закону о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц. Они, по сути, закрепят существующую ситуацию и ничего не изменят.

Это будет означать, что, например, Евгения Белезяк сможет продолжать одновременно работать в советах трех предприятий - Rīgas siltums (зарплата - 3300 евро), Latvijas autoceļu uzturētājs (зарплата - 2214 евро) и Getliņi Eko (зарплата - 2400 евро) после получения письменного разрешения от акционера.

А Андрис Лиепиньш и в дальнейшем законно сможет объединять работу в советах Rīgas nami (зарплата - 2160 евро), Latvijas dzelzceļš (зарплата - 2208 евро) и airBaltic (зарплата - 3201 евро).