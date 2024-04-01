Передача выяснила, сколько зарабатывают члены советов госпредприятий, которые объединяют должности

С небольшим перерывом вот уже почти 30 лет в государственных предприятиях действуют советы. Работа в них хорошо оплачивается. В советы назначают как руководящих министерских чиновников, так и руководителей других госпредприятий. Основное их место работы - в другом месте. Правительство Эвики Силини обязалось это изменить, но сделать это пока не удалось, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Находящиеся в оппозиции СЗК и "Прогрессивные" критиковали то, как управляются государственные компании. По их мнению, необходимо укрепить международную конкуренцию этих предприятий, снизить любое политическое влияние и соблюдать принципы хорошего управления.
Правительство Эвики Силини обязалось привести эти вещи в порядок и внесло их в правительственную декларацию.
Год назад Nekā personīga исследовала, что в советы государственных и муниципальных предприятий назначают в основном одних и тех же людей. Часто - руководящих министерских чиновников и руководителей других учреждений. На это в ходе ревизии указал и Госконтроль. Это ставит под сомнение, могут ли чиновники успевать качественно работать в нескольких местах одновременно. Госконтроль считает, что это способ, как повысить зарплату чиновников на основном рабочем месте, и рекомендовал от такой практики отказаться. Однако за год особо ничего не поменялось.
- Заместитель госсекретаря Минфина Йоланта Плуме (зарплата - 7191 евро) одновременно работает и временным членом совета Valsts nekustamie īpašumi (зарплата - 2980 евро).
- В свою очередь управляющий Госкассой (зарплата - 6495 евро) Каспар Аболиньш работает и председателем совета Augstsprieguma tīkls (зарплата - 3345 евро).
Министр финансов Арвил Ашераденс комментирует: "Если мы посмотрим на возможности господина Аболиньша, то я как министр финансов могу сказать, что нам очень повезло, что у нас в Госкассе столь способный банкир. Он действительно делает это ярко. И в случае, если нам нужны советы в отношении предприятий, то советы есть - советы знатока. В свою очередь, некоторым господам и дамам я с удовольствием задал бы вопрос, каким является ваше понимание касательно рынка капитала".
Данные регистра предприятий свидетельствуют, что несколько должностей в различных государственных и муниципальных предприятиях объединяют несколько десятков чиновников.
- Имант Паэглитис, который недавно ушел с должности в совете Pasažieru vilciens, продолжает работу в госпредприятии Latvijas Loto. Он - председатель его совета (зарплата председателя совета Latvijas Loto - 3295 евро), кроме того, он занимает и должность члена совета в столичном предприятии Rīgas ūdens (зарплата - 2700 евро).
- Когда ушел многолетний глава Pasažieru vilciens, председателем правления этого предприятия стал проработавший несколько лет в правлении Райтис Нешпорс (зарплата - 8963 евро), который также занимает должность члена правления в Valsts nekustamie īpašumi (зарплата - 2681 евро).
- Член совета Elektroniskie sakari Элита Баклане-Ансберга (зарплата - 2323 евро) недавно стала заместителем исполнительного директора Риги (зарплата - 5709 евро).
- Другой член правления этого предприятия Тина Кукка (зарплата - 2323 евро) также контролирует работу правления Рижской восточной клинической университетской больницы и является председателем ее правления (зарплата - 3000 евро).
- Три года назад в правление структуры финансового развития ALTUM назначили Иеву Яносне-Буку (зарплата - 9120 евро). Она объединяет эту работу с обязанностями члена правления предприятия Tet (зарплата - 2052 евро).
- Ренар Гришкевич - председатель правления Valsts nekustamie īpašumi (зарплата - 9786 евро), одновременно он руководит советом Latvijas autoceļu uzturētājs (зарплата - 2469 евро).
- Айгар Германис - член правления предприятия Augstsprieguma tīkls (зарплата - 3010 евро), и эти обязанности он объединяет с работой заместителя председателя правления Rīgas meži (зарплата - 2160 евро).
Министр экономики Виктор Валайнис указывает: "Сложилась система, что очень узкий круг людей вообще может стартовать на этих конкурсах.
Я ознакомился с этими конкурсами в других министерствах. Я вижу, что это не только очень тяжелая, но и очень дорогая система, как мы сейчас отбираем. И я не могу во всем этом процессе отбора утверждать, что мы получим лучшие результаты".
В правительстве продвигают поправки к закону о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц. Они, по сути, закрепят существующую ситуацию и ничего не изменят.
Это будет означать, что, например, Евгения Белезяк сможет продолжать одновременно работать в советах трех предприятий - Rīgas siltums (зарплата - 3300 евро), Latvijas autoceļu uzturētājs (зарплата - 2214 евро) и Getliņi Eko (зарплата - 2400 евро) после получения письменного разрешения от акционера.
А Андрис Лиепиньш и в дальнейшем законно сможет объединять работу в советах Rīgas nami (зарплата - 2160 евро), Latvijas dzelzceļš (зарплата - 2208 евро) и airBaltic (зарплата - 3201 евро).
Премьер-министр Эвика Силиня указывает: "Я думаю, что работа в советах не проходит в ежедневном режиме, надо смотреть, что это за предприятия. И каждой структуре, назначающей этого чиновника, определенно нужно оценивать".
"Часто бывает так, что одни и те же люди - в нескольких структурах. Я говорила с негосударственными организациям, организациями работодателей, что я хотела бы привлечь больше международного опыта. Потому что в вопросах устойчивого развития в наших крупных компаниях в целом не хватает опыта", - отмечает премьер.
Госконтролер Эдгар Корчагин критикует предложенные поправки к закону о совмещении должностей и называет изменения косметическими.
"Принципиально эта ситуация не изменилась, это предложение во многом очень минимально отличается от нынешнего, - говорит Корчагин. - Таким образом, по нашему мнению, выявленная нами проблема точно не решается. И мы ожидаем серьезного обсуждения не только в правительстве, но и в комиссиях Сейма".
Хотя у членов советов нет полного рабочего времени, они назначают и увольняют правление, отвечают за развитие предприятия.
Не должно быть так, чтобы никто не оценивал работу самого совета и его члены, выйдя из одного совета, могли продолжить работу в другом государственном или муниципальном капитальном обществе, говорит главный аудитор государства. Присутствие чиновников в компаниях также необходимо было сокращать более быстрыми темпами.
С 2022 года зарплаты руководящих работников министерств выросли на 50-100 процентов, и заработок на работе в советах госпредприятий больше не может быть оправдан обеспечением конкурентоспособной зарплаты.
"Не принижаем ли мы таким образом идею, мысль, почему в государственных и муниципальных предприятиях были созданы советы, целью которых является стратегический контроль за деятельностью компаний, обеспечение представительства интересов государства или самоуправления как собственника и обеспечение хорошего управления на этих предприятиях", - сказал Корчагин.
В этом году Госконтроль намерен провести проверку реформы зарплат в госуправлении и того, достигла ли она своих целей.
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