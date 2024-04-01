Главное за 1 апреля ⟩ Новые тарифы на транспорт, плохое качество воздуха и рекорды тепла

Депутата Европарламента от Партии труда Литвы подозревают в хищении более полумиллиона евро у Европарламента путем найма лже-работника. Хотя имя подследственного политика официально не разглашается, единственным представителем Партии труда в Европарламенте является основатель и бывший лидер партии Виктор Успасских, пишет Rus.Postimees.

В Германии в понедельник вступила в силу частичная легализация каннабиса для частного употребления, поддержанная левоцентристским правительством канцлера Олафа Шольца, но раскритикованная оппозиционными политиками и медицинскими организациями, сообщает AFP.

Киллеры выпустили в Максима Кузьминова шесть пуль, а, покидая место преступления, переехали тело убитого. Испанская полиция считает, что преступление осуществили профессиональные убийцы.

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Местами в рижских парках, лесах и отдаленных местах открывается неприятная картина - оборудованные бездомными жилища, или, точнее говоря, берлоги, состоящие из содержимого ближайших мусорных свалок. Такие есть в Имантском лесу, на Югле и в других местах. Спустя несколько дней после того, как TVNET проинформировал Рижскую думу о "хозяйстве" бездомного рядом с излюбленным местом отдыха рижан у озера Бабелитис, загрязненная территория была прибрана. Однако таких становится все больше и больше. Возможно, рижанам стоит быть более настойчивыми, прося у местной власти привести в порядок округу.

Качественные снимки со спутника, которые оказались в распоряжении газеты Helsingin Sanomat, показывают, что с осени прошлого года Россия концентрирует все больше самолетов на базе Оленья недалеко от восточной границы Финляндии, и по состоянию на 17 марта там дислоцировалось около 60 самолетов и вертолетов.

31 марта дива латвийской эстрады Лайма Вайкуле отметила круглый юбилей - 70 лет. Поздравления сыпались со всех сторон, в том числе и от юмориста Максима Галкина, который разместил в своем аккаунте в Instagram проникновенное видео с поздравлением певицы на латышском языке!

Художник, хореограф и перформер Йетте Лоона Херманис - старшая дочь режиссера Алвиса Херманиса и эстонского тренера по плаванию Мерле Кивери. В интервью журналу Santa она откровенно рассказала о своих отношениях с отцом.

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