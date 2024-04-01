Главное за 1 апреля ⟩ Новые тарифы на транспорт, плохое качество воздуха и рекорды тепла

Насыщенные пасхальные выходные подходят к концу. Сегодня снова были побиты рекорды тепла, но, похоже, нам придется временно попрощаться с солнцем - рассказываем обо всем по порядку в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В ночь с воскресенья на понедельник на нескольких станциях наблюдения в полночь был побит рекорд тепла для 1 апреля, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
С 1 апреля вступают в силу новые тарифы и типы билетов для пользования региональным общественным транспортом, сообщили агентству LETA представители Автотранспортной дирекции (ATD).
Национальное объединение (НО) подготовило поправки к Закону об иммиграции, предполагающие, что граждане России, имеющие постоянный вид на жительство в Латвии, обязаны будут подавать документы для запроса статуса постоянного жителя Европейского Союза (ЕС), а также сертификат о владении государственным языком.
России в Латвии принадлежит 16 объектов недвижимости, а Беларуси - 15, в том числе в Риге у России шесть таких объектов, а у Беларуси - два, сообщает LSM.lv
Ночью в Латвии местами возможна гроза, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Метеорологи предупреждают о плохом качестве воздуха в понедельник, 1 апреля, из-за пыли пустыни Сахара, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
С небольшим перерывом вот уже почти 30 лет в государственных предприятиях действуют советы. Работа в них хорошо оплачивается. В советы назначают как руководящих министерских чиновников, так и руководителей других госпредприятий. Основное их место работы - в другом месте. Правительство Эвики Силини обязалось это изменить, но сделать это пока не удалось, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
В Латвии с сегодняшнего дня запрещено участвовать в дорожном движении на незарегистрированных электросамокатах, сообщили агентству LETA представители Министерства сообщения.
За рубежом:
Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая гражданина Таджикистана Якубджони Юсуфзоду по делу о теракте в "Крокусе". Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме, пишет "Медуза". Ранее Следственный комитет России сообщил в своем Telegram-канале о том, что следствие ходатайствует об аресте еще одного фигуранта дела по статье о теракте в "Крокус Сити Холле" - Якубджони Юсуфзоды.
Советский районный суд Казани продлил до 5 июня арест журналистки татаро-башкирской службы медиакомпании "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)" "Idel.Реалии" Алсу Курмашевой. Об этом из зала суда сообщает издание RusNews в понедельник, 1 апреля.
Агенты российской военной разведки приезжали в те города, где у американских дипломатов вскоре проявлялся "гаванский синдром", говорится в расследовании The Insider, "60 минут" и Der Spiegel.
ЦАХАЛ заявил о выводе своих войск из крупнейшей больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа — после двухнедельной военной операции, в результате которой была разрушена большая часть госпиталя.
Депутата Европарламента от Партии труда Литвы подозревают в хищении более полумиллиона евро у Европарламента путем найма лже-работника. Хотя имя подследственного политика официально не разглашается, единственным представителем Партии труда в Европарламенте является основатель и бывший лидер партии Виктор Успасских, пишет Rus.Postimees.
В Германии в понедельник вступила в силу частичная легализация каннабиса для частного употребления, поддержанная левоцентристским правительством канцлера Олафа Шольца, но раскритикованная оппозиционными политиками и медицинскими организациями, сообщает AFP.
Киллеры выпустили в Максима Кузьминова шесть пуль, а, покидая место преступления, переехали тело убитого. Испанская полиция считает, что преступление осуществили профессиональные убийцы.
Интересное чтиво:
Местами в рижских парках, лесах и отдаленных местах открывается неприятная картина - оборудованные бездомными жилища, или, точнее говоря, берлоги, состоящие из содержимого ближайших мусорных свалок. Такие есть в Имантском лесу, на Югле и в других местах. Спустя несколько дней после того, как TVNET проинформировал Рижскую думу о "хозяйстве" бездомного рядом с излюбленным местом отдыха рижан у озера Бабелитис, загрязненная территория была прибрана. Однако таких становится все больше и больше. Возможно, рижанам стоит быть более настойчивыми, прося у местной власти привести в порядок округу.
Качественные снимки со спутника, которые оказались в распоряжении газеты Helsingin Sanomat, показывают, что с осени прошлого года Россия концентрирует все больше самолетов на базе Оленья недалеко от восточной границы Финляндии, и по состоянию на 17 марта там дислоцировалось около 60 самолетов и вертолетов.
31 марта дива латвийской эстрады Лайма Вайкуле отметила круглый юбилей - 70 лет. Поздравления сыпались со всех сторон, в том числе и от юмориста Максима Галкина, который разместил в своем аккаунте в Instagram проникновенное видео с поздравлением певицы на латышском языке!
Художник, хореограф и перформер Йетте Лоона Херманис - старшая дочь режиссера Алвиса Херманиса и эстонского тренера по плаванию Мерле Кивери. В интервью журналу Santa она откровенно рассказала о своих отношениях с отцом.
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