В модернизацию Инчукалнского газохранилища планируют инвестировать 33,5 млн евро

Инвестиции предназначены для первой очереди строительства третьего пункта сбора газа, восстановления шести скважин и установки нового агрегата для перекачки газа на первой компрессорной станции.

Председатель правления Conexus Улдис Барисс отметил, что на протяжении нескольких лет проект модернизации Инчукалнского ПГХ является одной из главных задач предприятия и этот год не станет исключением.

По словам Барисса, благодаря проекту по улучшению работы хранилища существенно повышена гибкость его работы, что обеспечило как возможность закачки, так и извлечения газа из хранилища на протяжении всего года. Также в процессе модернизации сокращено потребление топливного газа на одну закачанную единицу природного газа и снижено воздействие на окружающую среду.

Работы по улучшению Инчукалнского ПГХ будут реализованы до конца 2025 года, общий размер инвестиций составит 99,5 млн евро, из них 44 млн евро составит финансирование европейских фондов по соединению инфраструктуры (CEF).