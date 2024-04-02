В модернизацию Инчукалнского газохранилища планируют инвестировать 33,5 млн евро

Оператор транспортировки и хранения природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) в этом году планирует инвестировать в модернизацию Инчукалнского подземного газохранилища (ПГХ) 33,5 млн евро, сообщили агентству LETA в Conexus.
Инвестиции предназначены для первой очереди строительства третьего пункта сбора газа, восстановления шести скважин и установки нового агрегата для перекачки газа на первой компрессорной станции.
Председатель правления Conexus Улдис Барисс отметил, что на протяжении нескольких лет проект модернизации Инчукалнского ПГХ является одной из главных задач предприятия и этот год не станет исключением.
По словам Барисса, благодаря проекту по улучшению работы хранилища существенно повышена гибкость его работы, что обеспечило как возможность закачки, так и извлечения газа из хранилища на протяжении всего года. Также в процессе модернизации сокращено потребление топливного газа на одну закачанную единицу природного газа и снижено воздействие на окружающую среду.
Работы по улучшению Инчукалнского ПГХ будут реализованы до конца 2025 года, общий размер инвестиций составит 99,5 млн евро, из них 44 млн евро составит финансирование европейских фондов по соединению инфраструктуры (CEF).
В ходе этого проекта проводится улучшение наземной инфраструктуры, в том числе путем перестройки третьего пункта сбора газа, восстановление скважин, модернизация существующих пяти агрегатов по перекачке газа и установка нового агрегата по перекачке газа с повышением безопасности поставок природного газа, увеличением мощности работы хранилища и содействием интеграции на международном энергетическом рынке.
В настоящее время ведутся работы по перестройке третьего пункта сбора газа, и предполагается, что первая очередь будет сдана в эксплуатацию в середине этого года. К настоящему времени завершено восстановление 29 из 36 скважин, также введены в эксплуатацию все пять модернизированных газоперекачивающих агрегатов и проведены подготовительные работы по установке нового агрегата для перекачки газа на первой компрессорной станции Инчукалнского ПГХ.
Как сообщалось, оборот Conexus в прошлом году составил 76 млн евро, что на 39% больше, чем за 2022 год, а прибыль компании увеличилась на 42,1% до 18,993 млн евро.
Крупнейшим акционером Conexus Baltic Grid является АО Augstsprieguma tīkls (68,46%), 29,06% принадлежит MM Capital Infrastructure Fund, которым управляет японская компания Marubeni, а еще 2,48% - другим акционерам.
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