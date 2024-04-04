Латвийское предприятие во время развязанной РФ войны помогает оборудовать ее порт в Мурманске

LNK Industries не скрывает, что участвует в строительстве специализированного терминала по перевалке и хранению угля в Лавне: информацию об этом можно найти в годовом отчете организации за 2018-2019 гг.

Однако представитель по связям с общественностью LNK Industries Инга Домка не уточнила, что именно компания экспортировала в Мурманск уже после начала войны, сообщив лишь, что у предприятия были действующие договоры с заказчиками в России. Те из них, которые могли быть юридически расторгнуты, были расторгнуты, другие были завершены в соответствии с санкциями. Также компания отказались от потенциальных проектов, которые санкции не затрагивали. "LNK Industries не работает в России, и наш филиал находится в процессе закрытия. Мы хотели бы подчеркнуть, что компания не сотрудничает с Российской Федерацией и безоговорочно поддерживает позицию Латвийской торгово-промышленной палаты о прекращении любых деловых отношений с Россией", - сообщила Домка Re:Baltica. Разделение обязанностей с немецкой компанией LNK Industries не имеет права комментировать.