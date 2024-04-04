Латвийское предприятие во время развязанной РФ войны помогает оборудовать ее порт в Мурманске

Латвийская компания LNK Industries даже после вторжения России в Украину поставляла произведенное в Германии оборудование для завершения строительства угольного терминала в порту Мурманска, который станет прямым конкурентом балтийским портам. О поставках свидетельствуют данные деклараций на российской таможне, которые оказались в распоряжении Re:Baltica.
Согласно этим документам, в период с середины июля до середины сентября 2022 года LNK Industries поставила своему российскому партнеру Lavna Commercial Sea Port LLC оборудование производства немецкой компании THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG стоимостью 64,8 млн долларов США. Поставку организовала LDz Logistics, дочерняя компания Latvijas Dzelzceļš.
Согласно публично доступной информации, Lavna Commercial Sea Port является дочерним предприятием российской государственной компании, созданной для строительства угольного терминала на Кольском полуострове в Мурманской области. Терминал, который будет переваливать 18 млн тонн угля в год, получил разрешение на строительство в 2013 году и строится в рамках государственно-частного партнерства с российским правительством, которое его финансирует. В поданном в банк описании проекта в качестве его целей указано повышение экспортного потенциала российского угля за счет создания новых путей транспортировки и переориентации грузов из портов Балтии в Россию. Строительство терминала началось осенью 2021 года, но ведется с задержками. Российские интернет-ресурсы отмечают, что порт Мурманска, частью которого является терминал, имеет стратегическое значение для планов России по расширению влияния в Арктике.