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Латвийское предприятие во время развязанной РФ войны помогает оборудовать ее порт в Мурманске

Фото: Shutterstock
Sanita Jemberga
, Re:Baltica
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Латвийская компания LNK Industries даже после вторжения России в Украину поставляла произведенное в Германии оборудование для завершения строительства угольного терминала в порту Мурманска, который станет прямым конкурентом балтийским портам. О поставках свидетельствуют данные деклараций на российской таможне, которые оказались в распоряжении Re:Baltica.

Согласно этим документам, в период с середины июля до середины сентября 2022 года LNK Industries поставила своему российскому партнеру Lavna Commercial Sea Port LLC оборудование производства немецкой компании THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG стоимостью 64,8 млн долларов США. Поставку организовала LDz Logistics, дочерняя компания Latvijas Dzelzceļš.

Согласно публично доступной информации, Lavna Commercial Sea Port является дочерним предприятием российской государственной компании, созданной для строительства угольного терминала на Кольском полуострове в Мурманской области. Терминал, который будет переваливать 18 млн тонн угля в год, получил разрешение на строительство в 2013 году и строится в рамках государственно-частного партнерства с российским правительством, которое его финансирует. В поданном в банк описании проекта в качестве его целей указано повышение экспортного потенциала российского угля за счет создания новых путей транспортировки и переориентации грузов из портов Балтии в Россию. Строительство терминала началось осенью 2021 года, но ведется с задержками. Российские интернет-ресурсы отмечают, что порт Мурманска, частью которого является терминал, имеет стратегическое значение для планов России по расширению влияния в Арктике.

LNK Industries не скрывает, что участвует в строительстве специализированного терминала по перевалке и хранению угля в Лавне: информацию об этом можно найти в годовом отчете организации за 2018-2019 гг.

Однако представитель по связям с общественностью LNK Industries Инга Домка не уточнила, что именно компания экспортировала в Мурманск уже после начала войны, сообщив лишь, что у предприятия были действующие договоры с заказчиками в России. Те из них, которые могли быть юридически расторгнуты, были расторгнуты, другие были завершены в соответствии с санкциями. Также компания отказались от потенциальных проектов, которые санкции не затрагивали. "LNK Industries не работает в России, и наш филиал находится в процессе закрытия. Мы хотели бы подчеркнуть, что компания не сотрудничает с Российской Федерацией и безоговорочно поддерживает позицию Латвийской торгово-промышленной палаты о прекращении любых деловых отношений с Россией", - сообщила Домка Re:Baltica. Разделение обязанностей с немецкой компанией LNK Industries не имеет права комментировать.

В немецкой компании Re:Baltica сообщили, что та структура, которая занималась проектом в порту Мурманска (Mining Technologies), в 2022 году была продана датской компании FLSmidth. Ее представитель по связям с прессой Расмус Винфельд сообщил, что после покупки FLSmidth переняла все действующие договоры, включая договор по угольному терминалу на Кольском полуострове, но из-за войны отказалась продолжать работу по ним - и по своим, и по приобретенным. "Что касается проекта, о котором вы спрашиваете, то мы не оказывали никаких услуг и не поставляли товаров, и никаких действий по ним не будет и в будущем", - заявил представитель FLSmidth.

В годовом отчете LNK Industries говорится, что "широкомасштабная военная операция, начатая Россией в Украине, привела к драматическим изменениям во всех аспектах повседневной жизни и бизнеса". Прекращение деловых отношений с Россией и Беларусью и отказ от их товаров привели к критическому росту цен на строительные материалы, и у отрасли больше нет доступа к дешевым украинским ресурсам. Поэтому в будущем компания сосредоточится на работе в странах Балтии.

LNK Industries входит в LNK Group и является одной из крупнейших строительных компаний Латвии. Она была основана еще в последние годы существования СССР инженером Александром Миловым, а сейчас в Регистре предприятий ее владельцем числится его сын Вадим. LNK Industries построила многие крупные объекты в Латвии - от эстрады Праздника песни до Дома науки Латвийского университета. В 2021 году Совет по конкуренции признал LNK Industries одним из 10 членов картеля строительных компаний, которые в результате сговора поделили рынок публичных закупок и взвинчивали цены, и оштрафовал предприятие на 3,7 млн евро.

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