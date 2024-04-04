Российский удар по Харькову: в результате повторной атаки дронов погибли спасатели

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что ночью по Харькову было нанесено по меньшей мере четыре удара. По его словам, использовались дроны "Шахед" иранского производства.

"Четыре человека погибли, среди них - трое спасателей. Пока известно о 5 раненых, среди которых спасатель. Повреждения получили жилые дома по разным адресам, возникли пожары", - сообщило в Telegram МВД Украины.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что речь идет о "месте повторного прилета по жилым домам в густонаселенном районе".

Как сообщает DW, представители харьковских властей указывают, что Россия нанесла повторный удар по городу во время работы сотрудников чрезвычайных служб в районе первой атаки. По данным Терехова, при этом погибли трое спасателей, приехавших ликвидировать последствия обстрела жилых домов. Кроме того, во время повторной атаки один сотрудник ГСЧС был ранен, пострадала техника.

Четвертая погибшая, судя по сообщениям Олега Синегубова, - гражданская женщина.

Города Украины почти каждую ночь подвергаются атакам России. Находящийся недалеко от северо-восточной границы Украины Харьков - среди тех городов, которые атакуют чаще всего.

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