За прославление военных преступлений в Риге задержан нетрезвый молодой человек

В конце прошлой недели Госполиция начала уголовный процесс в связи с тем, что 28 марта в Старой Риге молодой человек 2002 года рождения прославлял военную агрессию и Владимира Путина.

Парень агрессивным тоном на русском языке выкрикнул несколько прославляющих военные преступления и российского диктатора Владимира Путина фраз, осознавая, что сказанное им услышат сотрудники муниципальной полиции Риги а также лица, которые находятся на месте событий, и прохожие.

Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Государственной полиции, получив информацию о произошедшем, задержали парня и поместили в изолятор временного задержания.

На следующий день, 29 марта, молодой человек был признан подозреваемым и Госполиция попросила Рижский городской суд отправить его под стражу, что и было сделано. Ранее молодой человек в поле зрения полиции не попадал.

Начат уголовный процесс по части первой статьи 74.1 Уголовного закона, то есть за публичное прославление, отрицание, оправдание или грубое принижение геноцида, преступления против человечности, преступления против мира или военного преступления.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.

Государственная полиция работает в тесном сотрудничестве с другими латвийскими учреждениями безопасности, любое прославление военной агрессии или оправдание военных преступлений недопустимо, и полиция будет принимать строгие меры против таких проявлений.

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