Фото ⟩ В Даугаве начато строительство первой опоры моста Rail Baltica

В середине марта начата расчистка русла в опорной зоне моста. В Даугаве до сих пор находятся конструкции временного моста, построенного после войны, также можно найти и другие затонувшие элементы. Первая опора моста в Даугаве будет построена с баржи - застройщик BERERIX проведет строительство конструкции шпунтовой стенки прямоугольной формы одновременно с бурением свай, которые достигнут доломитового слоя. Затем в русле реки между шпунтовыми стенками будет проложена массивная плита для предотвращения давления воды на бетонируемый ростверк.

Следующим этапом работы станет создание сухой среды в пространстве постройки опоры. Вода будет откачиваться с использованием специальной экипировки и водяных насосов. После его возведения начнется и строительство самой опоры. В целом эти работы планируется выполнить к началу осени.

Строительные работы не помешают свободному движению судов и лодок в Даугаве в навигационных зонах других пролетов, однако оно будет ограничено в зоне строительства опоры нового моста.

Железнодорожный мост Rail Baltica через Даугаву будет протяженностью около одного километра с двумя дорогами европейской стандартной колеи (1435 мм). Для моста предусмотрена также пригодная для движения пешеходов и велосипедистов полоса с несколькими подходами. Новый мост начнется у ул. Ластадияс, пересечет Даугаву, Закюсалу, Малую Даугаву, и закончится у ул. Мукусалас. В европейском масштабе мост довольно уникален, поскольку с учетом железнодорожных нагрузок и технических решений проекта высота конструкции пролетов относительно мала для его длины.

Строительством Рижского центрального узла Rail Baltica занимается общество BERERIX, строительный надзор обеспечивает Egis-Deutsche Bahn, заказчик - ООО Eiropas Dzelzceļu līnijas. Финансирование проекта в пределах 81-85% обеспечивает инструмент соединения инфраструктуры ЕС, а оставшуюся часть - средства государственного бюджета Латвии.

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