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В воскресенье местами потеплеет до +20

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна в центре Риги
Весна в центре Риги Фото: Renāte Briede/LETA

В воскресенье, 7 апреля, в Латвию вернется теплая весенняя погода - будет солнечно и станет значительно теплее, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Утром местами сохранится туман. Днем выглянет солнце, осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье - порывами до 20 метров в секунду.

Воздух прогреется до +12...+17 градусов, на западе - до +20 градусов.

В столице в воскресенье будет преобладать переменная облачность, без осадков. Температура воздуха повысится до +14...+16 градусов.

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