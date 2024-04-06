В воскресенье местами потеплеет до +20

Утром местами сохранится туман. Днем выглянет солнце, осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье - порывами до 20 метров в секунду.

Воздух прогреется до +12...+17 градусов, на западе - до +20 градусов.

В столице в воскресенье будет преобладать переменная облачность, без осадков. Температура воздуха повысится до +14...+16 градусов.

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