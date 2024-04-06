В воскресенье местами потеплеет до +20

В воскресенье, 7 апреля, в Латвию вернется теплая весенняя погода - будет солнечно и станет значительно теплее, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Утром местами сохранится туман. Днем выглянет солнце, осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье - порывами до 20 метров в секунду.
Воздух прогреется до +12...+17 градусов, на западе - до +20 градусов.
В столице в воскресенье будет преобладать переменная облачность, без осадков. Температура воздуха повысится до +14...+16 градусов.
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